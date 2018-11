FC Barcelona: Lionel Messi reist mit nach Mailand - Einsatz gegen Inter aber noch offen

Der zuletzt verletzt ausgefallene Lionel Messi steht im vorläufigen Kader des FC Barcelona für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) und tritt die Reise nach Italien mit an.

Das gab der spanische Meister am Sonntagmittag bekannt, schränkte jedoch ein, dass noch nicht klar sei, ob der Argentinier einsatzfähig sein wird.

Messi hatte sich im Ligaspiel gegen den FC Sevilla am 20. Oktober einen Bruch des Unterarms zugezogen und seitdem unter anderem den Clasico gegen Real Madrid und das Hinspiel gegen Inter verpasst.

Champions League: Lionel-Messi könnte auf den Platz zurückkehren

Vergangenen Mittwoch war der 31-jährige Offensivspieler ins Barca-Training zurückgekehrt, die Ligapartie bei Rayo Vallecano am Samstag (3:2) kam für Messi aber noch zu früh. Nun könnte er am Dienstag in San Siro sein Comeback feiern.

Vor seiner Verletzung hatte Messi in dieser Saison bisher zwölf Tore in zwölf Pflichtspieleinsätzen für die Katalanen erzielt. In der Champions League steht er aktuell bei fünf Treffern in nur zwei Spielen.