Cristiano Ronaldo brach gegen Manchester United sein Versprechen

Cristiano Ronaldo rannte in Richtung Eckfahne, er zog sein schwarz-weißes Trikot mit der linken Hand hoch und präsentierte sein durchtrainiertes Sixpack für wenige Sekunden mit versteinertem Blick.

Kurz bevor Blaise Matuidi, Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci und Paulo Dybala den Superstar in einer Jubeltraube verschwinden ließen, zeigte CR7 noch sein breitestes Lächeln, begleitet von einem selbstgefälligen Kopfnicken.

Kurz zuvor hatte Ronaldo Juventus Turin im Champions-League-Spiel gegen Manchester United per Traumtor in Führung geschossen. Einen langen Ball von Bonucci wuchtete der Portugiese mit perfekter Schusstechnik ins Netz (64.). Letztlich war es ein Treffer ohne Wert, da die Alte Dame den zwischenzeitlich sicher geglaubten Erfolg trotz drückender Überlegenheit und besten Chancen noch verschenkte. Juan Mata per Freistoß (86.) und Alex Sandro per Eigentor (90.) sorgten für den ebenso späten wie glücklichen 2:1-Auswärtssieg der Red Devils.

Cristiano Ronaldo: Werde Tor gegen Manchester United nicht feiern

Zumindest verwunderlich war aber der ausgeprägte Jubel Ronaldos. Schließlich hatte der inzwischen 33-Jährige vor sechs Jahren im Vorfeld eines Spiels gegen seinen Ex-Klub United im Gespräch mit der AS erklärt: "Ich werde mein Tor nicht feiern, wenn ich es schaffe, gegen Manchester United zu treffen."

Zudem war Ronaldos Jubel ein Novum: Bereits 2013 hatte Ronaldo in beiden Champions-League-Achtelfinalspielen für Real Madrid gegen United getroffen, damals allerdings verzichtete er auf jeglichen Freudenausbruch, hob bei der Partie im Old Trafford gar unschuldig die Hände.

Die ewige Torjägerliste der Champions League: Messi jagt Dominator Ronaldo © getty 1/21 Cristiano Ronaldo traf am Mittwoch gegen seine alte Liebe ManUnited erstmals für Juve in der Champions League. Zum Sieg reichte es nicht, die Führung in der ewigen CL-Torjägerliste baute er indes weiter aus. SPOX zeigt die Top-Torjäger der Königsklasse. © getty 2/21 Platz 17. Samuel Etoo: 30 Tore in 78 Spielen für den FC Barcelona, FC Chelsea, Inter Mailand, RCD Mallorca und Real Madrid. © getty 3/21 17. Platz. Neymar: 30 Tore in 51 Spielen für Paris Saint Germain und den FC Barcelona. © getty 4/21 17. Platz. Wayne Rooney. 30 Tore in 85 Spielen für Manchester United. © getty 5/21 17. Platz: Kaka. 30 Tore in 86 Spielen für Real Madrid und den AC Mailand. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 32 Tore in 63 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Edinson Cavani. 33 Tore in 56 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 8/21 14. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © getty 9/21 13. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 89 Spielen für Juventus Turin . © getty 10/21 12. Platz: Thomas Müller. 42 Tore in 103 Spielen für Bayern München. © getty 11/21 11. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 12/21 10. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 13/21 8. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 14/21 8. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 15/21 Platz 7: Robert Lewandowski. 49 Tore in 76 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 16/21 6. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 17/21 5. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 59 Tore in 108 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 71 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 105 Tore in 127 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 121 Tore in 156 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

"Ich habe aus Respekt nicht gejubelt. Aus Respekt vor der Liebe, die mir all diese Leute jahrelang gegeben habe. Das habe ich nicht vergessen", meinte Ronaldo damals.

Warum er sein Versprechen von 2012 nun brach, ist nicht übermittelt. Immerhin: Nach seinem ausgiebigen Jubel hob Ronaldo noch entschuldigend die Hände.