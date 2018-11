Champions League: ZSKA Moskau gegen Viktoria Pilsen heute live im TV, Livestream und Liveticker

ZSKA Moskau empfängt heute in der Champions League Viktoria Pilsen. Alle Infos rund um diese Partie und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 2:2. Viktoria Pilsen könnte mit einem Sieg an ZSKA Moskau vorbei ziehen und somit Dritter der Gruppe G sein. Damit könnte Pilsen auf die Teilnahme an der Europa League hoffen.

ZSKA Moskau kann theoretisch noch an Real Madrid vorbei ziehen, sollten die Königlichen lediglich einen Punkt aus den zwei verbleibenden Spielen holen.

Wo und wann spielt ZSKA Moskau gegen Viktoria Pilsen?

Die Begegnung zwischen Moskau und Pilsen wird am heutigen Dienstag um 18.55 Uhr von Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden angepfiffen. Austragungsort ist die Pilsener VEB Arena.

ZSKA Moskau gegen Viktoria Pilsen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im deutschen Free-TV ist das Spiel zwischen ZSKA Moskau und Viktoria Pilsen nicht zu sehen. Die einzige Möglichkeit, die Partie live und in voller Länge zu schauen, bietet das Streaming-Portal DAZN. Das "Netflix des Sports" zeigt in dieser Saison insgesamt 104 Spiele der Champions League in voller Länge.

Neben der Champions League hat DAZN unter anderem alle Spiele der Europa League im Angebot und bietet auch sonst einen bunten Mix für jeden Sport-Fan. Egal ob US-Sport wie NFL, NBA, MLB und NHL oder Tennis, Basketball und Golf - hier kommt jeder Fan auf seine Kosten. Monatlich kostet das Angebot 9,99 Euro und ist monatlich kündbar. Der erste Monat ist für Euch sogar kostenlos.

In Ausschnitten ist das Spiel auch bei Sky zu sehen, der Pay-TV-Sender bietet eine Konferenz mit allen Begegnungen des Spieltags an.

Sollte es Euch nicht möglich sein, das Spiel in Bewegtbildern zu verfolgen, habt Ihr dennoch die Möglichkeit mit dem Liveticker von SPOX auf dem Laufenden zu bleiben.

Moskau gegen Pilsen: Die Fakten zum Spiel

In jedem der letzten vier CL-Spiele kassierte Pilsen mindestens zwei Gegentore.

Drei Gegentore kassierte Pilsen nach Ecken. Das ist der Höchstwert in dieser CL-Saison (wie AEK Athen und Lokomotive Moskau).

Viktoria Pilsen verlor in der Königsklasse sieben seiner acht Gastspiele.

Von den letzten 16 CL-Heimspielen gewann ZSKA nur drei Partien (dazu fünf Remis und acht Niederlagen).

Hördur Magnusson fehlt den Russen aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

ZSKA Moskau gegen Viktoria Pilsen: Alle Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Champions League 19.09.2018 Viktoria Pilsen ZSKA Moskau 2:2 Champions League 10.12.2013 Viktoria Pilsen ZSKA Moskau 2:1 Champions League 02.10.2013 ZSKA Moskau Viktoria Pilsen 3:2

Die Tabelle der Gruppe G mit Moskau und Pilsen