Champions League: Wann findet der nächste Spieltag statt? - Termine, Paarungen, TV-Übertragung

In der Champions League fällt noch vor der Jahreswende die Entscheidung, welche Teams ins Achtelfinale des Wettbewerbs einziehen werden. Hier erfahrt ihr, welche Partien als nächstes anstehen und wie ihr sie live im TV oder als Livestream verfolgen könnt.

Vor dem vorletzten Spieltag befinden sich mit dem BVB, Schalke und Bayern drei deutsche Teams auf guten Kurs, um in die nächste Runde einzuziehen. Hoffenheim liegt in Gruppe F drei Punkte hinter dem Zweitplatzierten Lyon.

Champions League: Wann findet der nächste Spieltag statt?

Der vorletzte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase findet am 27. und 28. November 2018 statt. Die letzten Entscheidungen über das Erreichen des Achtelfinales fallen schließlich am 11. und 12. Dezember.

Champions League: Die nächsten Spiele der deutschen Teams im Überblick

Für die TSG ist ein Sieg zu Hause gegen Donezk fast schon Pflicht, wenn das Team die Chance auf das Achtelfinale wahren will. Bayern, Schalke und der BVB können dagegen schon das Ticket für die nächste Runde schon lösen.

Datum Uhrzeit Begegnung Dienstag, 27.November 21 Uhr FC Bayern - Benfica Dienstag, 27.November 21 Uhr Hoffenheim - Donezk Mittwoch, 28. November 21 Uhr Dortmund - Brügge Mittwoch, 28. November 21 Uhr Porto - Schalke

Champions League: Die nächsten Spiele im TV verfolgen

Die Übertragungsrechte der diesjährigen Champions-League-Saison liegen bei den kostenpflichtigen Angeboten Sky und DAZN.

Sky überträgt am nächsten Spieltag wie gewohnt zwei Partien live und in voller Länge: Der Sender zeigt die Begegnungen zwischen Bayern und Benfica sowie das Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Brügge. Alle anderen Spiele sind bei dem Sender nur ausschnittsweise in der Konferenz zu Sehen.

Wer diese Partien live in voller Länge verfolgen will, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst überträgt zudem Spiele der Nations League, Europa League, Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A exklusiv. DAZN kostet 9,99 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

© getty

Champions League: Highlights und Liveticker

Wer die kommenden Champions-League-Partien nicht live sehen kann, bleibt bei den SPOX-Livetickern immer auf dem Laufenden. Hier könnt ihr wenige Stunden später auch die Highlights in Videoform nachholen.

Alle, die nicht so lange warten können, können bei DAZN die Spielzusammenfassungen bereits rund 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie sehen.

Champions League: Die weiteren Termine im Überblick