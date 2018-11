TSG Hoffenheim gegen Schachtar Donezk: Champions League heute live im Livestream und TV

TSG Hoffenheim empfängt am fünften Spieltag der UEFA Champions League Schachtar Donezk. Alles zur Übertragung im TV, Livestream und die wichtigsten Informationen zur Partie erfahrt ihr hier.

Die TSG Hoffenheim steht nach vier Spielen auf Platz drei in Gruppe F. Auf dem letzten Platz befindet sich Schachtar Donezk mit einem Punkt weniger als die Sinsheimer. Für beide Teams zählt also nur ein Sieg, um die Chancen auf das Achtelfinale zu wahren. Das Hinspiel in Donezk endete 2:2.

Wo und wann spielt die TSG Hoffenheim gegen Schachtar Donezk?

Am heutigen Dienstagabend um 21 Uhr findet das Gruppenspiel zwischen Hoffenheim und Donezk statt. Austragungsort ist die Wirsol Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim. Das Spiel leiten wird der Schiedsrichter Ivan Kruzliak aus der Slowakei.

Hoffenheim vs. Donezk - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Baumann - Akpoguma, Vogt, Bicakcic - Brenet, Demirbay, Grifo, Schulz - Kramaric, Joelinton, Belfodil. Schachtar Donezk: Pyatov - Butko, Rakytskyy, Khocholava, Ismaily - Maycon, Stepanenko, Kovalenko, Bolbat, Taison - Junior Moraes.

TSG Hoffenheim gegen Schachtar Donezk heute live im TV und Livestream sehen

Im Free-TV werden die Spiele der Champions League nicht gezeigt. DAZN überträgt das Spiel zwischen Hoffenheim und Donezk. Der Streamingdienst zeigt in Deutschland mit Ausnahme der Bayern-Partie gegen Benfica Lissabon alle Begegnungen des heutigen Champions-League-Tages live und exklusiv in voller Länge. In Österreich hingegen, wird das Spiel AS Rom gegen Real Madrid exklusiv von Sky übertragen.

Bei Sky oder Sky Goist das Spiel zudem in der Konferenz zu sehen. Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Übertragung der Königsklasse.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel im TV oder Livestream zu sehen, könnt ihr die Partie im SPOX-Liveticker verfolgen.

TSG Hoffenheim gegen Donezk: Im Hinspiel die Führung zweimal verspielt

Beim Hinspiel am ersten Spieltag der Champions League in Donezk verspielte die TSG Hoffenheim eine zweimalige Führung. Nach Toren von Florian Grillitsch und Havard Nordtveit konnte Donezk durch Ismaily zum zwischenzeitlichen 1:1 und durch Maycon kurz vor Schluss ausgleichen.

© getty

TSG Hoffenheim und Schachtar Donezk in Gruppe F

Nach vier von sechs Spieltagen stehen Hoffenheim und Donezk beide nicht auf den Plätzen für das Achtelfinale. Die Tabelle in Gruppe F sieht wie folgt aus:

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Man City 4 12:3 9 9 2 Lyon 4 9:8 1 6 3 Hoffenheim 4 8:9 -1 3 4 Donezk 4 4:13 -9 2

5. Spieltag der UEFA Champions League: Wer spielt sonst noch?

Mit TSG Hoffenheim und FC Bayern München sind zwei deutsche Teams am Dienstag im Einsatz. Außerdem spielt Real Madrid, Juventus Turin und beide Teams aus Manchester. Hier gibt es den Überblick aller Spiele und wo die Partien zu sehen sind: