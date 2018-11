TSG 1899 Hoffenheim bei Olympique Lyon - Champions League heute live: TV/Livestream/Liveticker

Vor dem Champions-League-Spiel bei Olympique Lyon steht die TSG Hoffenheim unter Druck. Will der Verein die Chancen auf das Weiterkommen wahren, müssen die Kraichgauer gewinnen. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Informationen zum Spiel.

Im Hinspiel rettete Joelinton der TSG mit seinem Tor in der Nachspielzeit zum 3:3 noch einen Punkt.

TSG Hoffenheim bei Olympique Lyon: Datum, Anstoß, Stadion

Hoffenheim trifft am heutigen Mittwoch, 7. November, um 21 Uhr auf Olympique Lyon. Spielstätte ist das Groupama Stadium mit 59.286 Plätzen.

TSG Hoffenheim bei Olympique Lyon heute live im TV, Livestream oder Liveticker

Das Spiel zwischen Lyon und Hoffenheim wird in Deutschland und Österreich live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN übertragen. In dieser Saison teilt sich der Anbieter die Übertragungsrechte mit Sky, sodass der Pay-TV-Sender das Spiel in der Konferenz mit den Parallelpartien überträgt, sowohl im TV als auch per Livestream.

Die genaue Aufteilung der Spiele zwischen den Sendern erfahrt ihr an dieser Stelle.

DAZN zeigt neben einem Großteil der Champions-League-Partien auch die gesamte Europa League sowie Spiele der Serie A, Primera Division, Ligue 1 und Premier League. Das Netflix des Sports kostet monatlich 9,99 Euro, zuvor könnt ihr es aber einen Monat kostenlos testen.

Auf SPOX gibt es zudem einen Liveticker zu der Partie.

Uhrzeit Spiel Übertragung (DE) Übertragung (AT) 18.55 Uhr Valencia - Bern DAZN DAZN 18.55 Uhr ZSKA Moskau - AS Rom DAZN DAZN 21 Uhr Juventus - Manchester United DAZN Sky 21 Uhr Manchester City - Donezk DAZN DAZN 21 Uhr Lyon - Hoffenheim DAZN DAZN 21 Uhr FC Bayern - AEK Athen Sky DAZN 21 Uhr Pilsen - Real Madrid DAZN DAZN 21 Uhr Benfica - Ajax DAZN DAZN

TSG Hoffenheim: Chancen auf die K.o.-Runde wahren

Trotz oftmals guter Leistungen steht die TSG nach der Hälfte der Gruppenspiele in der Champions League mit nur zwei Punkten da. Das Weiterkommen ist dennoch weiterhin möglich. Bereits mit einem Sieg in Lyon würden die Kraichgauer an den Franzosen vorbeiziehen und auf dem zweiten Platz stehen. Bei einer Niederlage wäre die TSG hingegen wohl ausgeschieden.

Olympique Lyon: Alle Trümpfe in der Hand

Olympique Lyon befindet sich mit drei Punkten Vorsprung in der deutlich komfortableren Situation. Bei einem Sieg wären dem Klub die K.o.-Runde kaum noch zu nehmen, auch ein Unentschieden würde den deutschen Verfolger auf Abstand halten. Selbst bei einer Niederlage bliebe das Rennen offen.

Champions League: Gruppe F mit Hoffenheim und Lyon