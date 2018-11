Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven heute live: Spurs in der Champions League im TV, Livestream, Liveticker

Tottenham Hotspur hat bisher erst einen Punkt in dieser Champions-League-Saison geholt, gegen PSV Eindhoven sollen heute Abend die Chancen auf das Weiterkommen mit einem Sieg gewahrt werden. Hier erfahrt ihr alle Informationen zu dem Spiel, inklusive der Übertragung im Fernsehen und Livestreams im Internet sowie der Anstoßzeit.

Im Hinspiel vor zwei Wochen trennten sich die beiden Teams in den Niederlanden 2:2. Es war der erste und bisher einzige Punktgewinn der beiden Mannschaften,

Tottenham - Eindhoven: Anstoß, Datum, Stadion

Die Partie zwischen Tottenham und PSV beginnt am heutigen Dienstag, 6. November, um 21 Uhr. Tottenham trägt seine Heimspiele nach wie vor im Wembley-Stadion aus, da sich die Fertigstellung der New White Hart Lane weiter verzögert.

Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven heute live: TV, Livestream

In Deutschland und Österreich wird das Spiel live und exklusiv vom Streamingportal DAZNübertragen.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, ist durch einen kostenlosen Probemonat aber zunächst kostenfrei. Neben dem Großteil der Champions-League-Spiele zeigt das Netflix des Sports auch sämtliche Partien der Europa League. Dazu kommen alle Duelle der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A sowie ausgewählte Matches der Premier League.

In der Konferenz mit den zeitgleichen Spielen zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie zudem auf Sky Sport 1 sowie im Livestream.

Alle weiteren Informationen zur generellen Aufteilung der Spiele findet ihr hier.

Spurs vs. Einhoven heute im LIVE-TICKER

Wie zu allen anderen Spielen der Champions League bietet SPOX zudem einen Liveticker an.

Tottenham Hotspur vor PSV Eindhoven: Der Druck bei den Spurs ist da

Nachdem die Spurs in der vergangenen Saison in der Gruppenphase noch vor dem Titelverteidiger und späteren Sieger Real Madrid landeten, droht den Londonern in dieser Saison bereits das Aus in der Vorrunde. Nach der Hälfte der Spiele liegt der Verein bereits fünf Punkte hinter dem Zweitplatzierten Inter Mailand.

Ein Sieg gegen PSV Eindhoven ist also Pflicht, um die Chancen auf das Weiterkommen zu bewahren.

PSV Eindhoven vor Spurs: Die Defensive muss stehen

Die Ambitionen in Eindhoven sind dagegen deutlich geringer. Allerdings hat der Verein noch Hoffnungen auf den dritten Platz und den Einzug in der Europa League.

Gegen den direkten Rivalen Tottenham kommt es deshalb auf die Verteidigung an, erklärt Trainer Mark van Bommel: "Wir würden das Spiel gerne dominieren, aber wir müssen realistisch sein. Manchmal bis du gezwungen zu verteidigen. Aber ich weiß, dass wir zu in der Lage sind."

Champions League heute live: Gruppe B mit Totttenham und PSV Eindhoven