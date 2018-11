CL, Stimmen und Reaktionen: "Wir waren geistig nicht auf der Höhe"

Für Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre ist die Niederlage bei Atletico Madrid kein Weltuntergang, Kapitän Marco Reus ist ob der gezeigten Leistung aber unzufrieden. Auf Schalke ist die Stimmung prächtig, die Krise scheint so langsam überwunden. Mark Uth gibt aber zu, dass sein Tor nicht hätte zählen dürfen.

Hier gibt es alle Stimmen und Reaktionen zum 4. Spieltag der Champions League.

Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2:0

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Sie standen defensiv sehr gut, sehr kompakt und waren nach Balleroberungen gefährlich. Da musst du schnell agieren. Gegen solche Mannschaften muss man die Geduld haben und unnötige Ballverluste vermeiden. 70 Prozent Ballbesitz sind natürlich positiv, aber wir müssen es dann besser umsetzen. Aber so eine Niederlage kann passieren, es ist nur ein Spiel."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Das war eine unnötige Niederlage, weil wir die ersten 25 Minuten kontrolliert haben. Mit dem Gegentor war unser Spiel dann abgeschnitten. Dass es schwierig wird, wenn man gegen Atletico zurückliegt, ist klar. Sie standen sehr tief und wir haben den Faden verloren, das müssen wir uns ankreiden. Wir wissen auch, dass das nicht unser bestes Spiel war und die Niederlage am Ende verdient ist. Wenn wir es zielstrebiger spielen, verlieren wir nicht. Wir waren geistig nicht auf der Höhe, das muss man auch mal sagen. Solche Tage gibt es, da müssen wir durch. Am Samstag geht es wieder weiter."

Mario Götze (Borussia Dortmund): "Mit der Niederlage ist es eine ungewohnte Situation. Aber wir wussten, dass es eine sehr intensive Woche wird. Wir können sehr stolz auf das sein, was wir bisher erreicht haben. So etwas wie heute gehört zum Fußball dazu. Man gewinnt zusammen und man verliert zusammen."

Manuel Akanji (Borussia Dortmund): "Sie haben im Vergleich zum ersten Spiel defensiv nochmal eine Schippe draufgelegt. Wir hatten sehr wenig Torschüsse und nicht so viele Chancen, das gibt es schon mal. Es war die erste Niederlage der Saison, gegen Atletico kann das mal passieren. In der Bundesliga sind wir noch ungeschlagen, das wollen wir natürlich so beibehalten."

Schalke 04 - Galatasaray 2:0

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04) ...

... zum Sieg gegen Galatasaray: "Im Hinspiel waren wir spielerisch noch einen Tick besser. Wir mussten heute den einen oder anderen Ball auch mal hinter die Kette schlagen, weil der Druck von Gala höher war als im Hinspiel. Trotzdem war die Kontrolle da, das war gut. Es war heute intelligent gespielt von der Mannschaft."

... zur Frage, ob der Fehlstart in die Saison nun korrigiert sei: "Wir wissen, woher wir kommen. Die Phase ist trotzdem jetzt so langsam abgehakt. In der Liga wird man es logischerweise tabellarisch noch ein bisschen mitschleppen. Es gibt pro Spiel nur drei Punkte, die versuchen wir immer zu holen. Es ist wichtig, dass wir ein paar Spiele gewonnen und einige Erfolgserlebnisse haben. Das tut gut."

... zu den beiden Stürmertoren: "Der Knoten ist hoffentlich geplatzt. Von Burgi das war ein super Tor, den muss man erst einmal so machen mit dem Linken. Auch Mark macht ihn super rein. Es ist schon gut, wenn die Jungs treffen und sich belohnen. Sie reiben sich schon die ganze Zeit auf."

Guido Burgstaller (Torschütze FC Schalke 04) ...

... zum Sieg: "Es war für Schalke und uns als Mannschaft ein perfekter Abend. Heute waren wir richtig stark, und wir sind der verdiente Sieger. In Istanbul haben wir die Dinger nicht reingemacht. Das wollten wir zuhause besser machen, und das ist heute gut gelungen. Wir sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben."

... zu seinem Führungstor: "Der Verteidiger verlässt sich auf den Torwart, der lässt den Ball los und ich schieß ihn einfach auf das Tor. Gott sei Dank geht er rein. Klar, es gehört ein bisschen Glück dazu."

Mark Uth (Torschütze FC Schalke 04) ...

... zum Sieg gegen Istanbul: "Wir haben sehr guten Offensivfußball gespielt. Defensiv standen wir auch sehr gut. Wir haben nur eine Chance zugelassen, ansonsten haben wir perfekt verteidigt. So wünscht sich das jeder Fan."

... zur Frage, ob sein Tor gegen Hannover Selbstvertrauen gegeben habe: "Ja klar, ein Tor ist immer wichtig für einen Stürmer. Gerade nach so einer langen Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Pflichtspiele ich für Schalke nicht getroffen habe. Ich hoffe, dass das Tor gegen Hannover so ein kleiner Dosenöffner war. Gerade zuhause vor den eigenen Fans war es sehr speziell und sehr schön für mich. So kann es weitergehen."

... zu Frage, ob er sich auf der Achterposition wohlfühle: "Ja, ich fühle mich ganz wohl. Ich kann immer wieder zwischen den Linien aufdrehen, auf die Kette dribbeln und versuchen, die Jungs vor dem Tor anzuspielen. Das klappt momentan ganz gut. Es kann so weitergehen, ich habe da kein Problem mit."

... zu einer Abseitsposition von Mitspieler Breel Embolo bei seinem Tor: "Er stand schon direkt vor dem Torwart. Glücklicherweise gibt es hier keinen Videoschiedsrichter."

Alexander Nübel (Torwart FC Schalke 04) ...

... zur Frage, ob er nach seinen guten Leistungen Ansprüche auf die Position im Schalker Tor stelle: "Nein, es waren jetzt nur fünf Spiele. Ich glaube, dass der Ralf 180 Spiele so gespielt hat. Das muss man anerkennen. Ich konnte mich zeigen, aber wenn er wiederkommt, dann wird er auf jeden Fall spielen. Wenn ich gebraucht werde, dann bin ich da."

Christian Heidel (Vorstand Sport und Kommunikation FC Schalke 04) ...

... zur sportlichen Situation (vor dem Spiel): "Wenn man so einen Start wie wir hinlegt, dann gibt es kaum jemanden, der sich vorstellen kann, dass man einfach einen Schalter umdreht und Zauberfußball spielt. Wir müssen uns alles Schritt für Schritt wieder erarbeiten. Malochen gehört hier auf Schalke dazu, das ist es, was die Leute hier sehen wollen. Wir haben jetzt eine ganz gute Phase, aber wir dürfen uns nicht blenden lassen. Wir müssen weiter viel tun und uns verbessern. Dann haben wir eine Chance, den Negativstart vergessen zu machen."