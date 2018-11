Schalke 04 gegen Galatasaray in der Champions League, Highlights: Alle Tore im Video

Am vierten Spieltag der Champions League spielte Schalke stark und konnte Galatasaray zuhause mit 2:0 schlagen. Wir haben die Highlights im Video für euch.

Schalke gegen Galatasaray im Highlight-Video sehen

Das Spiel zwischen den Königsblauen und Istanbul lief exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender und DAZN teilen sich in dieser Saison die Übertragungsrechte für die Champions League.

DAZN ist ein seit 2016 bestehender Streamingdienst, der neben vielen Spielen der Champions League auch Partien der englischen, französischen, italienischen und spanischen Liga zeigt. Weiterhin gibt es alle Duelle der Nations League ohne deutsche Beteiligung und auch US-Sport, wie die NBA, NFL oder MLB.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich einen kostenlosen Probemonat sichern und 30 Tage lang kostenlos internationalen Spitzensport genießen. Danach kostet der Streamingdienst lediglich 9,99 Euro im Monat.

Schalke - Galatasaray: Schalke mit größeren Spielanteilen

Schalke hatte vor den stürmischen Gästen gewarnt. Doch Galatasaray-Torwart Fernando Muslera patzte gleich zu Spielbeginn: Bei einem Ausflug an den Strafraumrand ließ er den Ball wieder aus den Händen rutschen. Burgstaller reagierte blitzschnell und zirkelte den Ball aus spitzem Winkel ins verwaiste Tor. Galatasaray wirkte nach der frühen Schalker Führung geschockt und kam kaum gefährlich vor das Tor von Alexander Nübel.

Die größeren Spielanteile in einer temporeichen Partie hatten die Schalker, doch ließen diese beste Chancen liegen. Auch nach dem Seitenwechsel behielt die Partie ihre intensive, aber faire Gangart. Die Türken kamen entschlossen aus der Kabine, doch Schalke hielt dagegen und erwischte Galatasaray in der 57. Minute kalt: Burgstaller bediente Uth von der rechten Seite, dieser vollendete aus elf Metern. In der Folge war die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen.

Gruppe D mit Galatasaray und dem FC Schalke 04