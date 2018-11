Real Madrid bei Viktoria Pilsen heute im Livestream und live im TV: Champions League mit den Königlichen

Am Mittwoch spielt Real Madrid am 4. Spieltag der UEFA Champions League bei Viktoria Pilsen. Hier könnt ihr sehen, wo ihr Real live im Livestream oder im TV anschauen könnt.

Außer Real Madrid gegen Viktoria Pilsen finden weitere sieben Spiele statt. Aufgeteilt wird die Übertragung von Real gegen Pilsen zwischen DAZN und Sky.

Real Madrid gegen Viktoria Pilsen im LIVESTREAM

Die Partie zwischen Real und Pilsen beginnt am Mittwoch um 21 Uhr. DAZN zeigt von Real Madrid gegen Viktoria Pilsen die vollen 90 Minuten. Wer noch kein Abonnement bei DAZN hat, kann 30 Tage lang kostenlos DAZN über den Probemonat sehen.

Real Madrid - Viktoria Pilsen live auf DAZN: Anmeldung und Rechte

DAZN wurde 2016 von der Perform Group gegründet und hat sich mittlerweile einige Übertragungsrechte gesichert. Außer der Champions League überträgt DAZN die Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie die UEFA Nations League.

Die Sport-Fans kommen dabei voll auf ihre Kosten. Auf DAZN gibt es neben Fußball unter anderem NBA, NFL, NHL, MLB, Tennis, Darts, Hockey und Boxen. Die Anmeldung funktioniert ganz einfach - über diesen Link.

Kostenpunkt sind für eine Mitgliedschaft 9,99 Euro, wobei der erste Monat kostenfrei ist. Das Abo kann jederzeit monatlich gekündigt werden.

Real vs. Pilsen - Kann man das Spiel im TV sehen?

Nein, in Deutschland und Österreich sieht man das Spiel live und komplett nur bei DAZN. Sky bietet allerdings eine Konferenz an, in der aus allen stattfindenden Spielen Ausschnitte gezeigt werden.

Highlights von Real Madrid gegen Viktoria Pilsen werden sowohl auf DAZN als auch auf Sky verfügbar sein. Bei SPOX gibt's das Ganze dann zeitnah nach Spielende - und zwar kostenlos.

Real Madrid gegen Viktoria Pilsen im Liveticker heute

Wer gerade nicht zu Hause ist oder keine Zeit hat bei DAZN zu schauen, kann bei SPOX den LIVETICKER verfolgen. Außerdem bietet SPOX auch zu allen anderen Partien der UEFA Champions League einen Liveticker.

Real im Hinspiel gegen Pilsen mit Mühe

Im Hinspiel am 23. Oktober im Estadio Santiago Bernabeu erwischte Madrid zwar einen guten Start, aber tat sich hinten raus noch einmal schwer gegen die Tschechen. Karim Benzema machte die zu erwartende Führung in der elften Minute. Bis zur Pause spielten die Madrilenen aber ihre Chancen nicht gut genug aus - ehe Marcelo nach Vorlage von Gareth Bale das 2:0 schoss.

Doch danach wurde es wieder fahrlässig und zu unüberlegt, weshalb Pilsen noch einmal herankam. In der 78. Minute stand Hrosovsky richtig und ließ Real noch mal zittern.

Am Ende reichte es für Real Madrid, womit Real Platz 1 in Gruppe G weiterhin knapp vor AS Rom anführt.

Real Madrid und Viktoria Pilsen in Gruppe G: Die Tabelle

Team Tore Gegentore Punkte Real Madrid 5 2 6 AS Rom 8 3 6 ZSKA Moskau 3 5 4 Viktoria Pilsen 3 9 1

Real Madrid zu Gast in Pilsen: Wer spielt noch am 4. Spieltag?

Neben Real spielen auch deutsche Teams ums Weiterkommen in der Champions League. FC Bayern empfängt Athen und TSG Hoffenheim reist nach Lyon. Außerdem spielen Manchester City, United und und Juventus Turin.