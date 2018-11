Kurioser Elfmeter in der Champions League: Sterling stolpert - Schiri pfeift

Raheem Sterling hat für einen echten Aufreger gesorgt. Im Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk stolperte der Engländer ohne Einwirkung eines Gegenspielers und bekam dafür einen Strafstoß.

In der 24. Minute wird Raheem Sterling in den Strafraum geschickt. Mykola Matvienko verfolgt ihn. Der Engländer kommt aus dem Gleichgewicht, tritt in den Rasen und fällt. Ohne, dass Matvienko ihn berührt hat. Dafür gibt Schiedsrichter Viktor Kassai Elfmeter.

Gabriel Jesus verwandelt den nicht-berechtigten Elfmeter zum 2:0. Manchester City schlägt am Ende Donezk mit 6:0.