PSV Eindhoven gegen Barca (FC Barcelona) heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der UEFA Champions League empfängt die PSV Eindhoven am Mittwoch den FC Barcelona. Alle Infos rund Eindhoven gegen Barca und die Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

In der Gruppe B ist der FC Barcelona bereits für das Achtelfinale qualifiziert. PSV dagegen kann die K.o.-Phase in der Champions League nicht mehr erreichen. Für den niederländischen Klub geht es nur noch um den Europa-League-Rang.

PSV Eindhoven gegen FC Barcelona heute live im TV, Livestream und Liveticker

Schiedsrichter Pavel Kralovec wird die Partie am Mittwoch um 21 Uhr anpfeifen. Austragungsort ist das Philips Stadion in Eindhoven.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der nicht nur Champions League, sondern auch die Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 im Angebot hat.

Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, danach werden pro Monat 9,99 Euro fällig.

PSV - Barca heute im LIVE-TICKER

SPOX bietet zu allen Spielen der Champions League einen Liveticker an. Hier geht's zum Liveticker von Eindhoven gegen Barcelona.

Eindhoven gegen Barca heute live: Die Fakten rund um das Spiel

Fast die Hälfte seiner elf Tore (fünf) schoss Barcelona in der Schlussviertelstunde, mehr als jedes andere Team.

Mit 26 Torschüssen bei Inter Mailand stellte Barcelona am letzten Spieltag einen neuen Vereinsrekord in CL-Auswärtsspielen auf.

Eindhoven blieb saisonübergreifend im zwölften Champions-League-Spiel in Folge sieglos (fünf Remis, sieben Niederlagen).

In den letzten sechs Gastspielen gelang Barca nur ein Sieg (vier Remis, eine Niederlage).

Die Katalanen erreichten in den letzten elf Saisons immer mindestens das CL-Viertelfinale - Rekord im Wettbewerb!

PSV vs. Barca: Alle Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Champions League Gruppenphase 18.09.2018 FC Barcelona PSV Eindhoven 4:0 Champions League Gruppenphase 10.12.2017 PSV Eindhoven FC Barcelona 2:2 Champions League Gruppenphase 01.10.2017 FC Barcelona PSV Eindhoven 2:2 UEFA-Cup Viertelfinale 19.03.1996 PSV Eindhoven FC Barcelona 2:3 UEFA-Cup Viertelfinale 05.03.1996 FC Barcelona PSV Eindhoven 2:2 UEFA-Cup Halbfinale 12.04.1978 FC Barcelona PSV Eindhoven 3:1 UEFA-Cup Halbfinale 29.03.1978 PSV Eindhoven FC Barcelona 3:0

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B mit Barca und PSV