PSG (Paris Saint-Germain) gegen FC Liverpool heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am Mittwoch trifft Paris Saint-Germain in der Gruppenphase der Champions League auf den FC Liverpool. Alle Infos rund um die Partie PSG gegen Liverpool und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Tabellenkonstellation in der Gruppe C hat es in sich: Sollten die Reds gewinnen und Roter Stern Belgrad im Parallelspiel nicht über ein Remis hinauskommen, würde sich das Team von Jürgen Klopp für das Achtelfinale qualifizieren. Die Mannschaft von Thomas Tuchel hingegen könnte nicht mehr die K.-o.-Phase der Champions League errreichen, wenn man gegen Liverpool verlieren und Neapel gegen Belgrad gewinnen würde.

Wo und wann spielt PSG gegen Liverpool?

Die Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool wird am heutigen Mittwoch um 21 Uhr angepfiffen und von Schiedsrichter Szymon Marciniak aus Polen geleitet. Austragungsort ist das Pariser Parc des Princes.

PSG gegen Liverpool heute live im TV und Livestream

Im deutschen Free-TV wird die Partie nicht zu sehen sein. Der Streamingdienst DAZN zeigt in Deutschland das Spiel zwischen den Reds und PSG als Einzelspiel exklusiv, in Österreich überträgt der Pay-TV-Sender Sky die Partie live im Einzelspiel.

Neben der Partie Liverpool - Paris Saint-Germain zeigt DAZN heute sechs weitere Spiele der Champions League im Livestream. Dazu bietet DAZN regelmäßig Spiele der Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 im Livestream an. Ein Abonnement kostet monatlich 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Außerdem könnt ihr bei DAZNalle Highlights kurz nach Abpfiff sehen. Hier könnt ihr euch den kostenlosen Probemonat für DAZN holen und 30 Tage lang umsonst Champions League sehen.

Champions League live im TV und Livestream: Liverpool, PSG, Schalke, BVB

Insgesamt werden am Mittwoch acht Partien ausgetragen. Neben Liverpool und PSG sind auch der BVB und Schalke im Einsatz.

Uhrzeit Spiel Übertragung (DE) Übertragung (AT) 18.55 Uhr Lok. Moskau - Galatasaray DAZN DAZN 18.55 Uhr Atletico - Monaco DAZN DAZN 21.00 Uhr BVB - Brügge Sky DAZN 21.00 Uhr PSG - Liverpool DAZN Sky 21.00 Uhr Porto - Schalke DAZN DAZN 21.00 Uhr PSV - Barcelona DAZN DAZN 21.00 Uhr Tottenham - Inter Mailand DAZN DAZN 21.00 Uhr Neapel - Roter Stern DAZN DAZN

PSG vs. Liverpool heute im LIVE-TICKER

Wer das Spiel nicht im TV oder Livestream sehen kann, kann es im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. SPOX bietet zu allen Partien der Königsklasse einen Liveticker an.

Paris Saint-Germain vs. Liverpool heute live: Die Fakten zum Spiel

Durch die überraschende 0-2-Niederlage in Belgrad verlor Liverpool saisonübergreifend zum ersten Mal in der Champions-League-Geschichte drei Gastspiele in Folge in der Königsklasse.

Gesperrt fehlt in Paris auf beiden Seiten kein Akteur - von einer Gelbsperre ist zudem ebenfalls niemand betroffen.

WM-Revanche: Dejan Lovren verlor mit Kroatien das WM-Finale gegen Frankreich und Kylian Mbappé.

Brasilientreff: Mit Alisson, Fabinho und Firmino sowie auf PSG-Seite Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves und Neymar trifft der Kern der Selecao aufeinander.

Julian Draxler gewann nur eins von sechs BL-Spielen gegen Trainer Jürgen Klopp.

PSG gegen Liverpool live: Duelle, Statistiken

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Champions League (Gruppenphase) 18.09.2018 FC Liverpool Paris Saint-Germain 3:2 Europapokal der Pokalsieger (Halbfinale) 24.04.1997 FC Liverpool Paris Saint-Germain 2:0 Europapokal der Pokalsieger (Halbfinale) 10.04.1997 Paris Saint-Germain FC Liverpool 3:0

Die Tabelle der Gruppe C mit Liverpool und PSG