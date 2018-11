Olympique Lyon gegen Manchester City in der Champions League heute live im Livestream, TV und Liveticker

Manchester City gastiert am heutigen Dienstagabend in der Champions League bei Olympique Lyon. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

Der Tabellenführer der Premier League, Manchester City, trifft auf den Tabellenzweiten in der Ligue 1. Die Citizens gewannen in der Liga klar mit 4:0 gegen West Ham United. Olympique Lyon siegte knapp mit 1:0 gegen St. Etienne. Falls Manchester City die Partie für sich entscheiden kann, wären die Sky Blues Gruppensieger.

Manchester City zu Gast bei Olympique Lyon: Wann und wo findet die Partie statt?

Am heutigen Dienstagabend um 21 Uhr wird das Gruppenspiel Lyon gegen Manchester City von Schiedsrichter Gianluca Rocchi aus Italien angepfiffen. Austragungsort ist das Groupama Stadium in Lyon.

Lyon gegen Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel Olympique Lyon gegen Manchester City live und exklusiv. Ausschnitte des Spiels sind beim Pay-TV-Sender Sky oder im Livestream Sky Go in einer Konferenz mit den anderen Abendspielen der UEFA Champions League zu sehen. Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Übertragung der Königsklasse.

Falls ihr die Partie nicht im Livestream oder TV verfolgen könnt, bietet euch SPOX einen Liveticker an.

© getty

Manchester City zu Gast in Lyon: Fakten zum Spiel

Das bislang einzige Pflichtspiel zwischen Manchester City und Olympique Lyon gewannen die Franzosen am ersten Spieltag der Champions League mit 2:1.

Die letzten drei Champions League-Heimspiele von Lyon endeten alle Remis.

Mit einem Sieg von Manchester City wären die Sky Blues Gruppensieger.

UEFA Champions League Gruppe F mit Manchester City und Olympique Lyon

Vier von sechs Spieltage sind bereits absolviert. Beide Teams haben eine gute Ausgangslage, um das Achtelfinale zu erreichen.

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Manchester City 4 12:3 9 9 2 Olympique Lyon 4 9:8 1 6 3 TSG Hoffenheim 4 8:9 -1 3 4 Schachtar Donezk 4 4:13 -9 2

5. Spieltag der Champions League: Der Dienstag mit Bayern, Real, Juve und Man United