Nico Schulz vor Rückspiel gegen Olympique Lyon: "Wir sind reif für den ersten Dreier"

Nationalspieler Nico Schulz von der TSG 1899 Hoffenheim hat vor dem Champions-League-Duell gegen Olympique Lyon am Mittwoch (20.45 live auf DAZN) über den ersehnten ersten Sieg in der Königsklasse gesprochen. Außerdem verriet er gegenüber DAZN, wie er seine Rolle als Führungsspieler im Team ausfüllt.

"Wir haben in allen drei Spielen gezeigt, dass wir Spiele gewinnen können", sagte Schulz im Interview mit DAZN: "Da fehlt nicht viel. Ich glaube, dass wir reif für den ersten Dreier sind. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ihn am Mittwoch holen." Mit zwei Punkten aus den ersten drei Spielen steht Hoffenheim in der Gruppe F auf Rang drei, könnte Lyon mit einem Sieg allerdings überholen. Das Hinspiel in Hoffenheim endete 3:3.

"Wir sind eine junge Mannschaft, mit jungen Spielern und einem jungen Trainer. Da die hundertprozentige Konstanz zu verlangen, ist schwierig", begründete Schulz die Leistungsschwankungen der TSG. "Wir erwarten es von uns selbst, dass wir jedes Spiel gewinnen. So gehen wir in die Spiele, und vom Potenzial her können wir das auch." Auf europäischer Ebene seien die Gegner allerdings oft sehr viel erfahrener.

Die Stimmung im Team sei gut, betonte der 25-Jährige, die Teilnahme an der Königsklasse sei "immer noch etwas Besonderes. [...] Druck sei kein Thema: "Wir gehen eher mit Freude ran. Uns muss keiner motivieren. Wir wissen, was auf dem Spiel steht."

Als Stamm- und Nationalspieler habe er in Hoffenheim eine Führungsrolle inne, erklärte Schulz. Die fülle er auf seine eigene Art und Weise aus: "Ich bin kein Lautsprecher, der auf dem Platz herumbrüllt. Ich versuche immer, mich auf meine Leistung zu konzentrieren. Dadurch kannst du andere Spieler auch mitnehmen. Ich rede viel mit den jungen Spielern, aber es geht eher darum, dass man jeden ins Team holt und ihm zeigt, dass er wichtig ist."