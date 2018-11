Highlights BVB (Borussia Dortmund) gegen Club Brügge: Alle Tore im Video

Borussia Dortmund hat am 5. Spieltag unentschieden gegen Club Brügge gespielt. Seht hier die Highlights vom BVB gegen den belgischen Meister im Video.

Der BVB steht im Achtelfinale der Champions League, muss aber sein letztes Gruppenspiel am 11. Dezember bei der AS Monaco gewinnen und zugleich auf einen Ausrutscher von Atletico gegen Brügge hoffen - sonst droht ein vermeintlich schwierigerer Gegner in der nächsten Runde.

BVB gegen Club Brügge im Highlight-Video sehen

Die Champions-League-Partie zwischen dem BVB und Brügge wurde vom Pay-TV-Sender Sky exklusiv in Deutschland übertragen. In Österreich wiederum übertrug der Streamingdienst DAZN diese Partie im Einzelspiel.

Bei DAZN findet ihr alle Spiele der Champions League kurz nach Abpfiff sowohl im Re-Live, als auch im Highlight-Video.

Neben dem umfangreichen Fußball-Angebot, das unter anderem aus allen Spielen der Europa League sowie dem Besten der Premier League, Serie A, Premera Division oder Ligue 1 besteht, gibt es bei DAZN alles aus der Welt des Sports. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

BVB ohne großen Glanz gegen Brügge

Der FC Brügge, den BVB-Trainer Lucien Favre im Vorfeld als einen "sehr, sehr schwierigen Gegner" bezeichnet hatte, stand sehr defensiv und lief die Dortmunder erst etwa 35 Meter vor dem eigenen Tor an. Dadurch fehlte dem BVB der nötige Platz, um sein gefürchtetes Kombinationsspiel im höchsten Tempo aufzuziehen.

Dennoch fand Favres Team immer wieder Lücken, wenn es den Ball schnell laufen ließ. Nachdem Christian Pulisic zwei Möglichkeiten vergeben hatte, tauchte plötzlich Kapitän Marco Reus frei vor dem Tor der Gäste auf, verfehlt es aber um wenige Zentimeter.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A mit BVB und Brügge