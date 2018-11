FC Porto - FC Schalke 04 heute live: Champions League im TV, Livestream, Liveticker verfolgen

Mit einem Sieg heute beim FC Porto könnte der FC Schalke am Mittwoch den Achtelfinaleinzug in der Champions League perfekt machen und sogar die Tabellenführung übernehmen. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zur Partie und der Übertragung im TV und Livestream.

Im Hinspiel trennten sich beide Teams auf Schalke 1:1. Otavio glich damals nach Breel Embolos Führungstreffer aus.

FC Schalke 04 beim FC Porto: Datum, Anstoß, Stadion

Die Partie beginnt am heutigen Mittwoch, 28. November, um 21 Uhr im Estadio do Dragao, in welchem 50.033 Zuschauer Platz finden.

Schalke 04 - FC Porto heute live: TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Begegnung in Deutschland und Österreich live und exklusiv. In der Konferenz läuft die Partie bei Sky auf Sky Sport 1.

Die beiden Sender teilen sich in dieser Saison die Übertragungsrechte. Wer welche Spiele zeigt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Schalke in der Champions League heute live: Partien, TV, Livestream

Insgesamt werden heute acht Partien ausgetragen. Hier seht ihr, welche Partie auf DAZN und welche auf Sky übertragen wird.

Uhrzeit Spiel Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich Liveticker 18.55 Uhr Atletico Madrid - AS Monaco DAZN DAZN SPOX 18.55 Uhr Lokomotive Moskau - Galatasaray Istanbul DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Borussia Dortmund - Club Brügge Sky DAZN SPOX 21 Uhr Tottenham Hotspur - Inter Mailand DAZN DAZN SPOX 21 Uhr PSV Eindhoven - FC Barcelona DAZN DAZN SPOX 21 Uhr SSC Neapel - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Paris Saint-Germain - FC Liverpool DAZN Sky SPOX 21 Uhr FC Porto - FC Schalke 04 DAZN DAZN SPOX

FC Schalke 04 vs. Porto heute im LIVE-TICKER verfolgen

Schalke 04 vs. Porto: Champions-League-Gruppensieg ist das Ziel

Für Daniel Caligiuri geht es gegen Porto nicht nur um das Weiterkommen, sondern auch um den Spitzenplatz der Tabelle: "Wir wollen im Estadio do Dragao unbedingt gewinnen, weil wir als Gruppensieger in die K.o.-Runde einziehen möchten", sagte der Schalker.

Aufgrund der Offensive von Porto werde das aber nicht einfach: "Porto hat eine bärenstarke Offensive. Im Hinspiel habe ich gegen Yacine Brahimi gespielt, das war nicht einfach. Dazu kommen einige weitere sehr bullige Offensivkräfte, die richtig ackern. Die musst du erstmal stoppen."

FC Porto vor Schalke 04: Seit Jahren in der K.o.-Runde dabei

Der FC Porto ist in den K.o.-Runden der europäischen Wettbewerbe ein Dauergast. Der Verein erreichte seit 2006 stets die Ausscheidungsrunden in der Champions League oder Europa League. Auch national läuft es wieder. Letztes Jahr gewann der einstige Serienmeister nach vier Jahren ohne Meisterschaft wieder den Titel in der portugiesischen Liga und ist auch jetzt wieder Tabellenführer.

Champions-League live: Gruppe D mit Schalke und Porto