FC Bayern: Kovac auf der Suche nach dem Mia san Mia - Mit Eiern gegen den Trend der Antike

Erst die Pflichtaufgabe in der Königsklasse gegen AEK Athen, dann der Liga-Showdown bei Borussia Dortmund: Niko Kovac kann in den nächsten Tagen viel gewinnen, aber auch verlieren. Der angezählte Coach des FC Bayern München sucht in erster Linie jedoch nicht nach besseren Ergebnissen als zuletzt. Er sucht nach der Basis dafür: dem Mia san mia.

Ein schelmisches Grinsen ließ sich der dieser Tage eher ernstere Niko Kovac kurz vor dem Ende der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen AEK Athen (21 Uhr im LIVETICKER) doch noch entlocken. "Jetzt sind wir schon in der Antike", sagte der Trainer des FC Bayern und machte eine Handbewegung, als wundere er sich selbst ein wenig über die Worte, die er soeben verloren hatte.

Um in Zeiten von Maulwürfen und Instagram-Wüterichen an den Gemeinschaftsgeist beim kriselnden Rekordmeister zu appellieren, war Kovac für einen kurzen Augenblick in die Rolle des Geschichtslehrers geschlüpft. Es dürfte nicht ausarten, nicht so enden wie einst bei Caesar oder in Troja, lautete die Kernaussage des 47-Jährigen. Kein Argwohn, keine Intrigen. Denn: "Beim Fußball ist es wie bei einer Familie. Wenn eine Familie nicht zusammenhält, geht sie auseinander. Und wenn sie auseinandergeht, wird es schwierig."

FC Bayern: Kovac appelliert an Einheit

Es war keine Brandrede, die der frisch rasierte Übungsleiter da vor den etwas mehr als 50 Journalisten in der Allianz Arena hielt. Kovac sprach seine Worte mit Bedacht aus. Die Message kam aber an: Das aktuelle Gebaren an der Säbener Straße, geprägt von durchwachsenen Ergebnissen, verkrampftem Fußball und Unruheherden an allen Ecken und Enden, belastet ihn.

Dieser Eindruck änderte sich auch nicht, als er den Wirbel um die Kritik von Thomas Müllers Ehefrau Lisa fachmännisch weglächelte ("Ich bin kein nachtragender Mensch, das Thema ist für mich erledigt"), die nach Außen getragene Kabineninterna als banal abtat ("Ich finde, man macht aus einer Mücke teilweise einen Elefanten") und beteuerte, die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft sei doch eigentlich "gut".

Auf der Suche nach dem Mia san Mia

Kovac, das wurde am Montagnachmittag deutlich, vermisst das Mia san mia beim FC Bayern, den unbedingten Willen, voll und ganz füreinander da zu sein. Mit seiner eigenen Person hat das gar nicht einmal so viel zu tun. Er genieße trotz der statistisch schwächsten Saison seit acht Jahren die absolute Unterstützung der Verantwortlichen Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic, bekräftigte er. Und er brauche sie auch nicht nach jedem Spiel auf Schwarz und Weiß.

FC Bayern und Niko Kovac vor Topspiel gegen den BVB in der Krise: Die Zahlen des Grauens © getty 1/13 Das enttäuschende 1:1-Heimremis gegen den SC Freiburg stürzt den FC Bayern und seinen Trainer Niko Kovac zurück in die Krise. SPOX zeigt mithilfe der Daten von Opta elf Grusel-Fakten, die die Talfahrt des Rekordmeisters belegen. © getty 2/13 FAKT 1: Der FC Bayern ist seit 4 Pflichtspielen vor heimischer Kulisse sieglos (1 Niederlage, 3 Remis). Eine so lange Durststrecke hatten die Münchner zuletzt vor 17 Jahren (November/Dezember 2001) unter Ottmar Hitzfeld. © getty 3/13 FAKT 2: Freiburg holte erstmals seit Mai 1997 (0-0) einen Punkt beim FC Bayern, zuletzt hatte es 14 Auswärtsniederlagen in Serie in München gesetzt. © getty 4/13 FAKT 3: Joshua Kimmich hatte gegen Freiburg im zentralen Mittelfeld die schwächste Zweikampfquote aller Bayern-Spieler (13%) und wusste sich 4-mal nur mit Fouls zu helfen - so oft wie kein anderer Bayern-Spieler in einem Pflichtspiel unter Niko Kovac. © getty 5/13 FAKT 4: Robert Lewandowski blieb in 4 seiner letzten 6 BL-Spiele ohne Torbeteiligung (in den anderen beiden Spielen 2 Tore und 2 Assists) und verwandelte nur 2 seiner letzten 7 Großchancen (29%). © getty 6/13 FAKT 5: Die Bayern sind nun 6 Bundesliga-Spiele in Folge ohne Weiße Weste. So lange mussten die Münchner innerhalb einer Saison zuletzt in den letzten 6 Partien der Spielzeit 2010/11 auf eine Weiße Weste warten. © getty 7/13 FAKT 7: Die Bayern kassierten im 8. Bundesliga-Heimspiel in Folge mindestens ein Gegentor - das gab es seit der Saison 2008/09 unter Jürgen Klinsmann nicht mehr (damals sogar 12 Heimspiele in Folge). © getty 8/13 FAKT 8: Die letzten 8 Schüsse, die in der Bundesliga auf das Tor von Manuel Neuer kamen, waren drin. Damit ist Neuer seit 428 Minuten - also über 7 Stunden - ohne Parade im Oberhaus. © getty 9/13 Nur zum Vergleich: Gegen Sven Ulreich im Tor der Bayern wurden letzte Saison nur 26% der gegnerischen Großchancen verwandelt, nun sind es gegen Manuel Neuer satte 88%. © getty 10/13 FAKT 9: Der FCB spielt die schwächste Saison seit 8 Jahren. 2010/11 hatten die Münchner unter Louis van Gaal zum Vergleichszeitpunkt 5 Zähler weniger auf dem Konto (15) und belegten am Saisonende Rang 3. © getty 11/13 FAKT 10: Lediglich 18 Tore nach 10 Partien gab es zuletzt in eben jener Spielzeit 2010/11 für die Bayern (damals sogar nur 12), so viele Gegentore wie aktuell (11) sogar letztmals vor 10 Jahren (2008/09 unter Jürgen Klinsmann waren es sogar 16). © getty 12/13 FAKT 11: Die Münchner holen in dieser BL-Saison im Schnitt 2.0 Punkte pro Partie. Hochgerechnet würden sie mit diesem Schnitt auf 68 Punkte zum Saisonende kommen - das hätte letztes Mal vor 18 Jahren zum Titel gereicht (2000/01 holte man 63 Punkte). © getty 13/13 Zahlen, die den Münchnern vor dem Duell mit Spitzenreiter Borussia Dortmund am kommenden Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) also nicht unbedingt Hoffnung machen. Ach übrigens: 3 der letzten 5 Duelle gegen Tabellenführer gingen verloren (2 Siege).

Vielmehr stört ihn der fehlende Fokus auf das Wesentliche: den Fußball. Defensive Nachlässigkeiten wie beim 1:1 gegen den SC Freiburg seien für den FC Bayern ebenso atypisch wie die abhanden gekommene spielerische Leichtigkeit im letzten Platzdrittel. Kovac glaubt, dass sich die seit Wochen negative Grundstimmung im Umfeld des Vereins auch auf seine Spieler abgefärbt hat.

"Wenn ein Fußballer anfängt zu viel nachzudenken, dann fehlt die Energie", sagte er und präsentierte zugleich einen simplen, aber treffenden Lösungsansatz: "Wenn man positive Erlebnisse hat, dann denkt man nicht negativ. Wir müssen vielleicht einfach mal mit drei oder vier Toren Unterschied gewinnen. Dann löst sich der Knoten."

Kovac muss Resultate liefern

Das Gute für ihn ist: Er kann als Trainer seinen Spielern dabei helfen, sich positive Erlebnisse zu arbeiten. Das Schlechte: Nach wochenlanger Magerkost mit vielen Dämpfern statt eines klaren Siegs wissen zumindest Außenstehende nicht mehr so recht, ob er wirklich dazu im Stande ist. Obgleich Kovac noch Fürsprecher hinter sich hat, braucht er schleunigst überzeugende Resultate auf dem Rasen.

Und zwar nicht nur mit Toren und dem viel zitierten Spielwitz, sondern auch mit "Eiern", wie Joshua Kimmich in Anlehnung an Oliver Kahns legendären Wutausbruch vor 15 Jahren forderte, "sodass man wieder sieht, dass wir der FC Bayern sind".

Erst gegen das alles andere als übermächtige Athen, dann gegen das spätestens seit Dienstagabend alles andere als unschlagbare Dortmund. Ohne eine bayern-like Antwort auf die jüngste Talfahrt dürfte es für Kovac zumindest schwer werden, seine Kritiker innerhalb und außerhalb des Vereins verstummen zu lassen. Dann droht ihm womöglich sogar eine Zeitreise in die Antike.