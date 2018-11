FC Bayern: Hasan Salihamidzic dementiert Kontakt zu Arsene Wenger

Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat Niko Kovac nach dem souveränen Champions-League-Sieg gegen Benfica Lissabon vorerst eine Job-Garantie ausgestellt. Kontakt zu Arsene Wenger dementierte er.

"Das Spiel hat für sich gesprochen", sagte der Sportdirektor gegenüber Sky: "Ich habe mich sehr gefreut, dass die Mannschaft die Verantwortung übernommen hat. Dass sie endlich wie Bayern München gespielt hat und für den Trainer und für den Klub."

Darüber hinaus betonte Salihamidzic, dass man "selbstverständlich" mit Kovac als Trainer zum nächsten Bundesliga-Spiel nach Bremen reisen werde.

Nachdem der deutsche Rekordmeister am Samstag nur 3:3-Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf spielte, zählte Präsident Uli Hoeneß Kovac öffentlich an. Anschließend wurde in den Medien Arsene Wenger als möglicher Kovac-Nachfolger gehandelt. Kontakt zu dem Franzosen hätte es aber nicht gegeben, stellte Salihamidzic jetzt aber klar: "Nein. Hundertprozentig nein."

Kovac selbst zeigte sich nach dem Spiel erleichtert und sprach ein Lob an seine Mannschaft aus. "Endlich haben sie sich mal belohnt", so der 47-Jährige: "Wir haben endlich mal die Führung, die wir hatten ausgebaut. Wir waren heute über die kompletten 90 Minuten sehr konzentriert, haben nichts zugelassen und das Mittelfeld schnell überbrückt."

Wie die Bild berichtet, sollen am Montag zudem Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Franck Ribery und Robert Lewandowski zum Rapport bei den Bayern-Bossen Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gerufen worden sein. Demnach gab es von den Spielern Kritik an Kovac' Entscheidungen. Außerdem sollen sie ihre schwachen Leistungen gerechtfertigt haben.