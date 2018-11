FC Bayern München gegen Benfica Lissabon in der Champions League heute live im Liveticker

Mit einem Punktgewinn gegen Benfica Lissabon könnte der FC Bayern München heute den Einzug in das Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Der SPOX-Liveticker informiert euch über alle wichtigen Spielsituationen und Tore der Partie.

Dieser Artikel wird andauernd aktualisiert. Ab 21 Uhr wird das Spiel an dieser Stelle live getickert.

FC Bayern gegen Benfica im Liveticker: Vor dem Anpiff

10.30 Uhr: Im Hinspiel setzte sich der FC Bayern souverän mit 2:0 in Lissabon durch. Matchwinner war damals Ex-Benfica-Spieler Renato Sanches, der nach Robert Lewandowskis Führungstreffer für die Entscheidung sorgte.

FC Bayern München gegen Benfica im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie in Deutschland live und exklusiv auf Sky Sport 2 sowie im Livestream bei Sky Go . In Österreich zeigt hingegen der Streamingdienst DAZN die Partie.

Darüber hinaus zeigt DAZN einen Großteil der weiteren Spiele der Königsklasse sowie Partien aus den europäischen Topligen Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Bayern vs. Benfica: FCB will in das Achtelfinale der Champions League

Bereits mit einem Punkt wäre der FC Bayern sicher für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Trainer Niko Kovac will allerdings mehr: "Wir brauchen morgen nur einen Punkt, aber wir wollen gewinnen. Wir wollen in der Champions League überwintern, das wollen wir morgen schaffen."

Zudem müsse die Mannschaft Wiedergutmachung für die enttäuschende Leistung am Wochenende beim 3:3 gegen Düsseldorf betreiben: "Ich bin überzeugt, dass die Jungs morgen an ihre Leistungsgrenze gehen werden."

Champions League heute live: Die Gruppe E mit dem FC Bayern und Benfica