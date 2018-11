Champions League: Welche Spiele überträgt DAZN heute live im Livestream?

Seit der Spielzeit 2018/19 wird die Champions League auf Sky und DAZN übertragen. Welche Partien könnt ihr auf DAZN verfolgen? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im Livestream und im TV.

Insgesamt gibt es sechs Gruppenspieltage, an denen jeweils 16 Matches gespielt werden. Dabei werden sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch acht Partien ausgetragen. Die Spiele fangen um 18.55 Uhr, beziehungsweise 21.00 Uhr an.

Champions League: Welche Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream?

DAZN zeigt in der Gruppenphase an jedem Tag sieben der acht Partien live. Diese werden exklusiv auf DAZN übertragen, Sky hat ein exklusives Spiel und eine Konferenz im Programm.

Der Streamingdienst zeigt heute unter anderem Real Madrid, Manchester United, Manchester City und Juventus Turin.

Diese Aufteilung gilt allerdings nur für Deutschland, in Österreich hat DAZN nicht die Partie zwischen Real Madrid und AS Rom im Angebot. Hier gibt es die komplette Übersicht mit allen Spielen am Dienstag:

Uhrzeit Spiel Übertragung (DE) Übertragung (AT) 18.55 Uhr Athen - Ajax DAZN DAZN 18.55 Uhr Moskau - Pilzen DAZN DAZN 21.00 Uhr Lyon - Man City DAZN DAZN 21.00 Uhr FC Bayern - Benfica Sky DAZN 21.00 Uhr Hoffenheim - Donezk DAZN DAZN 21.00 Uhr Juventus - Valencia DAZN DAZN 21.00 Uhr Rom - Real Madrid DAZN Sky 21.00 Uhr Man United - Young Boys Bern DAZN DAZN

Übertragung der Champions League: DAZN und Sky

Ende August wurde für die gesamte Gruppenphase bereits bekannt gegeben, welche Spiele auf DAZN und welche auf Sky gezeigt werden.

Hier gibt es die Übersicht, welche Matches in der Gruppenphase auf DAZN und welche bei Sky laufen.

Ab dem Achtelfinale hängt die Übertragungssituation stark vom Abschneiden der deutschen Teams ab. Das wird in der German Rule festgelegt.

DAZN zeigt die Champions League: Anmeldung, Kosten, Rechte

Der Streamingdienst DAZN hat seit der Saison 2018/19 Rechte für die UEFA Champions League und Europa League. Während DAZN und Sky sich die Übertragungsrechte der Königsklasse teilen, hat DAZN in Deutschland alle Partien der Europa League exklusiv im Angebot.

DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Für diesen Preis kann man neben der CL und EL auch die Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A sowie die US-Sportligen NBA, NFL und MLB verfolgen.