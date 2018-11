SSC Neapel gegen Roter Stern Belgrad heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Der SSC Neapel empfängt am heutigen Mittwochabend in der UEFA Champions League Roter Stern Belgrad. Was ihr über das Spiel wissen müsst und wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Am ersten Spieltag der Champions League endete das Hinspiel 0:0 in Belgrad. In dieser Gruppe ist am fünften Spieltag noch alles drin. Der SSC Neapel ist punktgleich mit Liverpool Tabellenführer, während Roter Stern Belgrad mit nur zwei Punkten weniger auf dem letzten Platz steht. Im Parallelspiel treffen Paris Saint-Germain und der FC Liverpool aufeinander.

SSC Neapel gegen Belgrad: Wo und wann kann ich die Partie sehen?

Das Spiel findet am heutigen Mittwoch, 28. November im San Paolo Stadion in Neapel statt. Die Partie wird vom spanischen Schiedsrichter Jesus Gil Manzano um 21.00 Uhr angepfiffen.

Neapel gegen Roter Stern Belgrad heute live im TV, Livestream

Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Sky zeigt das Spiel, zusammen mit fünf anderen Spielen in der Konferenz.

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel sowohl in Deutschland als auch in Österreich ab 21 Uhr live und exklusiv in voller Länge.

Napoli vs. Belgrad im LIVE-TICKER

Grundsätzlich hat SPOX alle Partien der UEFA Champions League im Angebot. So gibt es auch das Spiel zwischen dem SSC Neapel und Belgrad im SPOX-Liveticker zum Nachlesen.

SSC Neapel - Belgrad: Fakten zum Spiel

Das Hinspiel endete 0:0.

In dieser Gruppe können noch alle Team ausscheiden, beziehungsweise weiterkommen.

Neapel und Belgrad treffen erst zum zweiten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander.

Neapel ist noch ungeschlagen (drei Remis und ein Sieg).

Neapel und Belgrad in Gruppe C: Die Tabelle