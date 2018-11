Champions League heute live: SSC Neapel gegen PSG live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der UEFA Champions League kommt es zum Rückspiel zwischen dem SSC Neapel und Paris Saint-Germain. Bei SPOX erfahrt ihr, wann und wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

In der Liga läuft es für PSG sensationell: Die Pariser legten unter Thomas Tuchel, mit zwölf Siegen in Folge, den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hin. In der Champions League musste man sich jedoch im Hinspiel mit einem knappen Unentschieden gegen Neapel zufriedengeben. In der starken Gruppe C liegt PSG nun auf dem dritten Platz hinter Liverpool und dem SSC. Alles deutet damit auf ein spannendes Duell der beiden Hochkaräter hin.

SSC Neapel - PSG: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen dem SSC Neapel und Paris Saint-Germain findet im Stadio San Paolo in Neapel statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Champions League: SSC Neapel gegen PSG im TV, Livestream und Liveticker

DAZN teilt sich zusammen mit Sky die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League. Der Streamingdienst überträgt die Partie live ab 21 Uhr. Wer noch kein DAZN-Kunde ist kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern. Danach ist DAZN für nur 9,99 Euro im Monat nutzbar.

Wer keine Möglichkeit hat das Spiel live zu sehen, kann auf den SPOX-Liveticker zurückgreifen.

Uhrzeit Spiel Übertragung 18:55 Uhr Roter Stern Belgrad - Liverpool DAZN 18:55 Uhr AS Monaco - FC Brügge DAZN 21:00 Uhr Atletico Madrid - Borussia Dortmund DAZN 21:00 Uhr Tottenham - PSV Eindhoven DAZN 21:00 Uhr Schalke 04 - Galatasaray Sky 21:00 Uhr Neapel - PSG DAZN 21:00 Uhr FC Porto - Lokomotive Moskau DAZN 21:00 Uhr Inter Mailand - Barcelona DAZN

Gruppe C mit Liverpool, PSG und dem SSC Neapel