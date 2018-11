Champions League heute live: Roter Stern Belgrad gegen Liverpool live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der UEFA Champions League muss der FC Liverpool bei Roter Stern Belgrad antreten. Hier erfahrt ihr, wann und wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Mit einem Sieg kann der FC Liverpool einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Die Reds würden die Tabllenspitze in der Gruppe C behalten und im Parallelspiel nehmen sich gleichzeitig Neapel und PSG die Punkte.

Roter Stern Belgrad vs. FC Liverpool: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung ist eines von zwei Spielen am Dienstag, das bereits um 18:55 Uhr angepfiffen wird. Ausgetragen wird die Partie im Rajko-Mitic-Stadion in Belgrad.

Roter Stern Belgrad vs. FC Liverpool im TV, Livestream und Liveticker

DAZN teilt sich zusammen mit Sky die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League. Der Streamingdienst überträgt diese Partie live ab 18.55 Uhr. Bei Sky kann die Begegnung nicht verfolgt werden. Wer noch kein DAZN-Kunde ist kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern. Danach ist DAZN für nur 9,99 Euro im Monat nutzbar.

Uhrzeit Spiel Übertragung 18:55 Uhr Roter Stern Belgrad - Liverpool DAZN 18:55 Uhr AS Monaco - FC Brügge DAZN 21:00 Uhr Atletico Madrid - Borussia Dortmund DAZN 21:00 Uhr Tottenham - PSV Eindhoven DAZN 21:00 Uhr Schalke 04 - Galatasaray Sky 21:00 Uhr Neapel - PSG DAZN 21:00 Uhr FC Porto - Lokomotive Moskau DAZN 21:00 Uhr Inter Mailand - Barcelona DAZN

Liverpool: Klopp verzichtet auf Shaqiri

Der Schweizer Xherdan Shaqiri, mit kosovo-albanischen Wurzeln, wird nicht beim Champions-League Auswärtsspiel des FC Liverpool gegen Roter Stern Belgrad nach Serbien mitreisen. Da der Konflikt zwischen Kosovo und Serbien ein immer noch großes Thema ist, reagiert Jürgen Klopp damit auf die befürchteten Reaktionen der Fans vor Ort.

"Wir wollen kein Risiko gehen und uns 100 Prozent auf den Fußball konzentrieren", sagte Klopp auf der offiziellen Vereinshomepage der Reds.

Gruppe C mit Liverpool, PSG und dem SSC Neapel