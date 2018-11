Champions League am Dienstag: FCB, Juve, Real, ManUnited heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der fünfte Spieltag in der UEFA Champions League steht bevor. Unter anderem spielen heute der FC Bayern München, TSG Hoffenheim und Real Madrid. SPOX gibt Euch einen Überblick der Spiele und zeigt, wo ihr die Begegnungen verfolgen könnt.

Der FC Bayern empfängt in der Allianz Arena Benfica. Die Münchner können den Gruppensieg in der Gruppe E mit einem Sieg klar machen, sollte Ajax Amsterdam bei AEK Athen nicht gewinnen.

Champions League heute live: Die Dienstagsspiele in der Übersicht

Amsterdam und Athen treffen bereits um 18.55 Uhr aufeinander. Ebenfalls spielt ZSKA Moskau gegen Viktoria Pilsen um 18.55 Uhr. Alle anderen Partien finden um 21 Uhr statt.

Gruppe E: AEK Athen - Ajax Amsterdam (18.55 Uhr); FC Bayern München - Benfica (21 Uhr)

Gruppe F: Olympique Lyon - Manchester City; TSG Hoffenheim - Shakhtar Donezk (beide 21 Uhr)

Gruppe G: ZSKA Moskau - Viktoria Pilsen (18.55 Uhr); AS Rom - Real Madrid (21 Uhr)

Gruppe H: Juventus Turin - Valencia CF; Manchester United - Young Boys Bern (beide 21 Uhr)

Champions League heute live: TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte an der Champions League teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt pro Spieltag ein Spiel exklusiv. Die restlichen Partien werden in der Konferenz übertragen. DAZN hingegen bietet mit Ausnahme des Spiels, welches Sky überträgt, alle Spiele exklusiv im Einzelspiel. Wie diese Aufteilung genau aussieht, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Den Streamingdienst DAZN gibt es seit 2016. DAZN überträgt Spitzensport jeglicher Art. Neben der UEFA Champions League und Premier League werden auch alle Spiele aus der Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 angeboten. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr zu den Spielen in der Champions League, Bundesliga und 2. Liga alle Highlights anschauen.

© getty

Das umfangreiche Angebot könnt Ihr Euch für lediglich 9,99 Euro im Monat sichern. DAZN ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Holt euch jetzt den kostenfreien Probemonat und verfolgt die Champions League 30 Tage umsonst.

Uhrzeit Spiel Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich Liveticker 18.55 Uhr AEK Athen - Ajax Amsterdam DAZN DAZN SPOX 18.55 Uhr ZSKA Moskau - Viktoria Pilzen DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Bayern München - Benfica Sky DAZN SPOX 21 Uhr Olympique Lyon - Manchester City DAZN DAZN SPOX 21 Uhr TSG Hoffenheim - Shakthar Donetsk DAZN DAZN SPOX 21 Uhr AS Rom - Real Madrid DAZN Sky SPOX 21 Uhr Juventus Turin - Valencia FC DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Manchester United - Young Boys Bern DAZN DAZN SPOX

Champions League am Dienstag: Die Tabellen der Gruppen

Gruppe E: Mit Bayern und Ajax

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 FC Bayern München 4 7:1 6 10 2 Ajax Amsterdam 4 6:2 4 8 3 Benfica Lissabon 4 4:6 -2 4 4 AEK Athen 4 2:10 -8 0

Gruppe F: Mit ManCity und Hoffenheim

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Manchester City 4 12:3 9 9 2 Olympique Lyon 4 9:8 1 5 3 TSG Hoffenheim 4 8:9 -1 2 4 Schachtar Donezk 4 4:13 -9 2

Gruppe G mit Real Madrid und AS Rom

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 AS Rom 4 10:4 6 9 2 Real Madrid 4 10:2 8 9 3 ZSKA Moskau 4 4:7 -3 4 4 Viktoria Pilsen 4 3:14 -11 1

Gruppe H mit Juventus Turin und Manchester United