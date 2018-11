Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: BVB, Schalke, Barca, PSG

In der UEFA Champions League steht der fünfte Spieltag mit Partien vom BVB und S04 an. SPOX gibt euch ein Übersicht der Spiele und verrät euch, welche Spiele ihr auf Sky und welche Partien ihr auf DAZN verfolgen könnt.

Borussia Dortmund empfängt den belgischen Vertreter Club Brügge zum letzten Heimspiel der Gruppenphase. Schalke 04 kämpft auswärts beim FC Porto um den Gruppensieg und bei Paris Saint-Germain gegen den FC Liverpool kann die erste Entscheidung in der sogenannten "Todesgruppe" fallen.

Champions League heute live: Die Mittwochsspiele in der Übersicht

Insgesamt acht Partien stehen am heutigen Mittwoch in der UEFA Champions League auf dem Programm. Die Spiele von Atletico gegen Monaco und Lokomotive Moskau gegen Galatasaray starten bereits um 18.55 Uhr. Die anderen sechs Begegnungen beginnen um 21 Uhr.

Gruppe A: Atletico Madrid - AS Monaco (18.55 Uhr); Borussia Dortmund - Club Brügge (21 Uhr)

Gruppe B: Tottenham Hotspur - Inter Mailand; PSV Eindhoven - FC Barcelona (beide 21 Uhr)

Gruppe C: SSC Neapel - Roter Stern Belgrad; Paris Saint-Germain - FC Liverpool (beide 21 Uhr)

Gruppe D: Lokomotive Moskau - Galatasaray Istanbul (18.55 Uhr); FC Porto - Schalke 04 (21 Uhr)

UEFA Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Der Streaming-Dienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die Rechte in der UEFA Champions League. Sky zeigt neben der Konferenz ein Spiel pro Spieltag in voller Länge. Am heutigen Mittwoch ist es in Deutschland die Partie zwischen Borussia Dortmund und Club Brügge. In Österreich wird Paris Saint-Germain gegen den FC Liverpool exklusiv von Sky übertragen.

Für Sky-Kunden ist auch ein Livestream auf Sky Go verfügbar. DAZN zeigt die anderen sieben Spiele im Einzelspiel. Eine genauere Übersicht über die Aufteilung der Spiele findet ihr hier.

© getty

Außerdem könnt ihr bei DAZN alle Highlights kurz nach Abpfiff sehen. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit alle Partien der UEFA Champions League im Re-Live zu verfolgen. Neben der Champions League überträgt DAZN ausgewählte Spiele der Premier League sowie alle Spieler der Europa League, Serie A, Ligue 1 und La Liga. Außerdem gibt es weitere Highlights aus der Welt des Sports bei DAZN. Hier könnt ihr euch den kostenlosen Probemonat für DAZN holen und 30 Tage lang umsonst Champions League sehen.

Uhrzeit Spiel Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich Liveticker 18.55 Uhr Atletico Madrid - AS Monaco DAZN DAZN SPOX 18.55 Uhr Lokomotive Moskau - Galatasaray Istanbul DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Borussia Dortmund - Club Brügge Sky DAZN SPOX 21 Uhr Tottenham Hotspur - Inter Mailand DAZN DAZN SPOX 21 Uhr PSV Eindhoven - FC Barcelona DAZN DAZN SPOX 21 Uhr SSC Neapel - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Paris Saint-Germain - FC Liverpool DAZN Sky SPOX 21 Uhr FC Porto - FC Schalke 04 DAZN DAZN SPOX

UEFA Champions League am Dienstag: Die Tabellen vor dem 5. Spieltag

Gruppe A: Mit BVB und Atletico

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Borussia Dortmund 4 8:2 6 9 2 Atletico Madrid 4 7:6 1 6 3 Club Brügge 4 6:5 1 4 4 AS Monaco 4 2:10 -8 1

Gruppe B: Mit Barca und Inter

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 FC Barcelona 4 11:3 8 10 2 Inter Mailand 4 5:5 0 7 3 Tottenham Hotspur 4 7:9 -2 4 4 PSV Eindhoven 4 4:10 -6 1

Gruppe C: Mit Liverpool und PSG

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Liverpool FC 4 7:5 4 6 2 SSC Neapel 4 4:3 1 6 3 Paris St.-Germain 4 11:7 4 5 4 Roter Stern Belgrad 4 3:10 -6 4

Gruppe D: Mit Schalke und Porto