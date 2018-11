Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV

Am heutigen Mittwoch stehen in der UEFA Champions League acht Partien des 5. Spieltages auf dem Programm. Welche Partien im TV und welche im Livestream auf DAZN übertragen werden, erfahrt ihr hier. Außerdem sagen wir Euch, welches Spiel bei Sky heute live gezeigt wird.

Champions League: Welches Spiel zeigt Sky heute live im TV?

DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte der UEFA Champions League in der Saison 2018/19. An jedem Spieltag der Champions-League-Gruppenphase überträgt DAZN sieben Partien, Sky eine Begegnung. Dazu zeigt Sky alle Spiele in einer Konferenz.

Bei Sky Deutschland könnt Ihr am heutigen Dienstag das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Brügge verfolgen. In Österreich zeigt Sky Paris Saint-Germain gegen Liverpool. Auch im Livestream von Sky gibt's das Spiel zu sehen. Auf DAZN gibt es unter anderem die Partien von Barca, Atletico, Schalke, Paris und Liverpool in voller Länge.

Uhrzeit Spiel Übertragung (DE) Übertragung (AT) 18.55 Uhr Lok. Moskau - Galatasaray DAZN DAZN 18.55 Uhr Atletico - Monaco DAZN DAZN 21.00 Uhr BVB - Brügge Sky DAZN 21.00 Uhr PSG - Liverpool DAZN Sky 21.00 Uhr Porto - Schalke DAZN DAZN 21.00 Uhr PSV - Barcelona DAZN DAZN 21.00 Uhr Tottenham - Inter Mailand DAZN DAZN 21.00 Uhr Neapel - Roter Stern DAZN DAZN

Champions League heute live: Wo kann ich die Spiele im TV und Livestream sehen?

Für die Spiele in der K.o.-Runde ist die Verteilung noch nicht festgelegt. Das hängt vom Abschneiden der deutschen Klubs nach der German Rule ab. Was das genau bedeutet, könnt Ihr in diesem Artikel nachlesen.

Der Streamingdienst DAZN ist seit 2016 auf dem Markt und überträgt neben der UEFA Champions League auch Spiele aus der Europa League, Serie A, Ligue 1, Primera Divison und Premier League.

DAZN bekommt Ihr für 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Einen kostenfreien Probemonat gibt's auch.