Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN in dieser Woche live im TV und Livestream

In dieser Woche stehen 16 Spiele in der UEFA Champions League an. DAZN teilt sich mit Sky die Übertragungsrechte für den 4. Spieltag. SPOX informiert euch, welche Partien ihr bei DAZN im Livestream sehen könnt.

Acht der 16 Partien finden am Dienstag statt und die weiteren acht werden am Mittwoch ausgespielt. Besonders spannend sollte es bei den Duellen zwischen Schalke und Galatasaray und Hoffenheim gegen Lyon werden, da beide Hinspiele mit einem Unentschieden endeten. Weitere Spitzenspiele erwarten uns mit dem BVB gegen Atletico, Neapel gegen PSG oder Juventus gegen Manchester United.

Champions League: Welche Spiele zeigt DAZN live im Livestream?

DAZN zeigt an beiden Tagen sieben der acht Spiele live. Die zwei übrigen Partien werden von Sky ausgestrahlt. Der Streamingdienst überträgt unter anderem die Spiele mit Dortmund und Hoffenheim, sowie die Hochkaräter Juventus gegen ManUnited, Inter gegen Barcelona und Neapel gegen PSG.

Dienstag Uhrzeit Spiel Übertragung 18:55 Uhr Roter Stern Belgrad - Liverpool DAZN 18:55 Uhr AS Monaco - FC Brügge DAZN 21:00 Uhr Atletico Madrid - Borussia Dortmund DAZN 21:00 Uhr Tottenham - PSV Eindhoven DAZN 21:00 Uhr Schalke 04 - Galatasaray Sky 21:00 Uhr Neapel - PSG DAZN 21:00 Uhr FC Porto - Lokomotive Moskau DAZN 21:00 Uhr Inter Mailand - Barcelona DAZN

Mittwoch Uhrzeit Spiel Übertragung 18:55 Uhr ZSKA Moskau - AS Rom DAZN 18:55 Uhr Valencia - Young Boys Bern DAZN 21:00 Uhr FC Bayern - AEK Athen Sky 21:00 Uhr Viktoria Pilsen - Real Madrid DAZN 21:00 Uhr Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam DAZN 21:00 Uhr Juventus - ManUnited DAZN 21:00 Uhr Olympique Lyon - TSG Hoffenheim DAZN 21:00 Uhr ManCity - Donezk DAZN

Champions League auf DAZN: Wissenswertes im Überblick

DAZN zeigt nicht nur die Champions League sondern weiteren europäischen Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und alle Spiele der Europa League, sowie der UEFA Nations League ohne deutsche Beteiligung. Außerdem gibt es neben NBA, NFL, MLB und Darts auch noch 40 Minuten nach Spielende die Highlights aus allen Bundesliga- und 2. Bundesliga-Partien.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann den kostenlosen Probemonat nutzen und einen Monat gratis vom vollen Programm profitieren. Danach kostet der Streamingdienst lediglich 9,99 Euro im Monat.

Champions League live: Übertragung bei DAZN und Sky

Die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League sind zwischen DAZN und Sky aufgeteilt. In der Übersicht könnt ihr euch informieren, welches Spiel in der Gruppenphase, wann und wo zu sehen ist. Die German Rule legt die Aufteilung ab dem Achtelfinale fest. Die Regelung erklärt euch dieser Artikel.