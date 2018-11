BVB gegen FC Brügge heute live im TV und Livestream: Champions League sehen

Bereits ein Unentschieden im heutigen Heimspiel gegen den FC Brügge würde dem BVB reichen, um in das Achtelfnale der Champions League einzuziehen. SPOX versorgt euch mit den wichtigsten Informationen und News zum Spiel sowie der Übertragung von Borussia Dortmund im TV und Livestream.

Im Hinspiel siegte der BVB glücklich mit 1:0 in Brügge. Christian Pulisic erzielte in der 85. Minute den entscheidenden Treffer für die Borussia.

BVB gegen den FC Brügge heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Der BVB empfängt den FC Brügge am heutigen Mittwoch, 28. November, um 21 Uhr im heimischen Signal Iduna Park, der international 66.099 Zuschauern Platz bietet.

BVB - FC Brügge heute live im TV und Livestream

In Deutschland wird die Partie live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf dem Kanal Sky Sport 2 läuft das Spiel mit dem Kommentar von Kai Dittman, auf Sky Sport 1 kommentiert Wolff Fuss die Partie in der Konferenz mit allen Parallelspielen. Beide Übertragungen können Sky-Kunden auch als Livestream im Internet verfolgen.

Alle weiteren Champions-League-Partien am Mittwoch laufen in Deutschland beim DAZN. In Österreich sieht die Übertragungssituation anders aus: Dort zeigt DAZN das Spieldes BVB, dafür überträgt Sky die Begegnung zwischen PSG und Liverpool.

DAZN zeigt zudem auch alle Spiele der Europa League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 sowie alle Topspiele der Premier League. Der Dienst kostet monatlich 9,99 Euro und ist im ersten Monat gratis.

BVB, Schalke und Co. heute live: Champions League, 5. Spieltag

Uhrzeit Spiel Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich Liveticker 18.55 Uhr Atletico Madrid - AS Monaco DAZN DAZN SPOX 18.55 Uhr Lokomotive Moskau - Galatasaray Istanbul DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Borussia Dortmund - Club Brügge Sky DAZN SPOX 21 Uhr Tottenham Hotspur - Inter Mailand DAZN DAZN SPOX 21 Uhr PSV Eindhoven - FC Barcelona DAZN DAZN SPOX 21 Uhr SSC Neapel - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN SPOX 21 Uhr Paris Saint-Germain - FC Liverpool DAZN Sky SPOX 21 Uhr FC Porto - FC Schalke 04 DAZN DAZN SPOX

Einen Überblick, wer welche Spiele überträgt, findet ihr hier.

Borussia Dortmund vs. Brügge heute im LIVE-TICKER

Falls ihr keine Livebilder von der Partie sehen könnt, bietet euch SPOX auch einen Liveticker zum Spiel an.

BVB vor Brügge: Im zweiten Anlauf soll der Achtelfinaleinzug klappen

Nachdem der BVB am vergangenen Spieltag mit der Niederlage gegen Atletico Madrid den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale verpasste, bietet sich an diesem Spieltag die nächste Chance. Bereits ein Unentschieden gegen Brügge würde die Qualifikation für die K.o.-Runde bedeuten.

Sollte der BVB gewinnen und Atletico zugleich gegen Monaco verlieren, hätte Dortmund sogar den Gruppensieg bereits sicher.

FC Brügge gegen BVB heute live: Minimale Chance ist noch da

Der FC Brügge möchte hingegen seine Chance auf das Achtelfinale wahren. Dazu benötigen die Belgier allerdings einen Sieg in Dortmund. Selbst wenn dieser gelingen sollte, müsste Brügge noch auf einen Patzer der Dortmunder am letzten Spieltag in Monaco hoffen, um tatsächlich noch die Runde der letzten 16 zu erreichen.

Der dritte Platz und die damit verbundene Qualifikation für die Europa League wäre dem FC Brügge mit einem Sieg gegen Dortmund aber nicht mehr zu nehmen.

Champions League heute live: Gruppe A mit dem BVB und dem FC Brügge