Borussia Dortmund in der Champions League-Gruppe A: Tabelle, Spieltage, Termine

Borussia Dortmund führt die Gruppe A in der Champions League mit Atletico Madrid, FC Brügge und AS Monace nach dem vierten Spieltag an. SPOX gibt einen Überblick über die Tabellensituation und die weiteren Spieltage.

Der BVB kann mit einem Punktgewinn gegen den FC Brügge vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale lösen. Atletico Madrid steht punktgleich hinter den Borussen und kann noch Gruppensieger werden, der AS Monaco ist derweil schon vorzeitig aus dem Wettbewerb.

Champions League: Tabelle der Gruppe A mit den Borussen

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Borussia Dortmund 4 8:2 9 2 Atletico Madrid 4 7:6 9 3 FC Brügge 4 6:5 4 4 AS Monaco 4 2:10 1

Die bisherigen Partien in der Gruppe A

AS Monaco - Atletico Madrid 1:2 (1:2)

FC Brügge - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Borussia Dortmund - AS Monaco 3:0 (0:0)

Atletico Madrid - FC Brügge 3:1 (1:1)

FC Brügge - AS Monaco 1:1 (1:1)

Borussia Dortmund - Atletico Madrid 4:0 (1:0)

AS Monaco - FC Brügge 0:4 (0:3)

Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Übertragung der Champions League: DAZN und Sky

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die Übertragungsrechte für die Champions League. Mit einem der beiden Angebote könnt ihr jede Partie live am Bildschirm verfolgen.

Hier findet ihr die Übersicht, welche Spiele in der Gruppenphase auf DAZN und welche bei Sky laufen.

Ab dem Achtelfinale steht noch nicht genau fest, welcher Sender welche Spiele überträgt. Die Übertragungssituation hängt stark vom Abschneiden der deutschen Teams ab. Das wird in der German Rule festgelegt.

BVB in der Gruppe A der Champions League: Die weiteren Spiele