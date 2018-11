AS Rom gegen Real Madrid heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstagabend gastiert Real Madrid bei der AS Rom am 5. Spieltag der UEFA Champions League. Wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker heute verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Am vergangenen Samstag verlor Real Madrid erstmals unter dem neuen Trainer Santiago Solari mit 0:3 gegen Eibar. Solari ersetzte nach der 1:5 Klatsche im Clasico gegen den FC Barcelona im Oktober den Spanier Julen Lopetegui. AS Rom unterlag in der Serie A mit 0:1 in Udinese.

Real Madrid zu Gast in Rom: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Gruppenspiel zwischen der AS Rom und Real Madrid wird am heutigen Dienstag, 27. November, im Olympiastadion in Rom ausgetragen. Das Spiel wird vom französischen Schiedsrichter Clement Turpin um 21 Uhr angepfiffen.

AS Rom gegen Real Madrid: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aufstellung AS Rom: Olsen - Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov - Christante, N'Zonzi - El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Kluivert - Schick.

Aufstellung Real Madrid: Courtois - Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Vasquez, Benzema, Bale.

Real Madrid zu Gast bei AS Rom heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Im Free-TV ist die Partie zwischen AS Rom und Real heute nicht zu sehen. DAZN zeigt Real Madrid gegen AS Rom live und exklusiv in Deutschland. In Österreich hingegen, wird das Spiel von Sky übertragen. Der Streamingdienst DAZN zeigt in Deutschland mit Ausnahme der Bayern-Partie gegen Benfica Lissabon alle Begegnungen des heutigen Champions-League-Tages live und exklusiv in voller Länge.

Bei Sky oder Sky Goist das Spiel zudem in der Konferenz sehen. Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Übertragung der Königsklasse.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel im TV oder Livestream zu sehen, könnt ihr die Partie im SPOX-Liveticker verfolgen.

AS Rom gegen Real Madrid - Kampf um den Gruppensieg

Das Hinspiel gewann Real Madrid deutlich mit 3:0.

Für Real trafen Isco, Bale und Diaz.

Beide Mannschaften haben neun Punkte aus vier Spielen.

Der Sieger ist sicher für das Achtelfinale qualifiziert.

Real Madrid und AS Rom in Gruppe G

Beide Teams sind nach vier Spieltagen punktgleich auf Platz eins und zwei. Bei einem Auswärtssieg von Real Madrid in Rom stehen die Königlichen sicher als Gruppensieger fest.

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Real Madrid 4 10:2 8 9 2 AS Rom 4 10:4 6 9 3 ZSKA Moskau 4 4:7 -3 4 4 Viktoria Pilsen 4 3:14 -11 1

