Champions League, 4. Spieltag: United schlägt Juve, Kantersiege für Real und ManCity

In den Mittwochsspielen des 4. Champions-League-Spieltags gelang Manchester United bei Juventus Turin, Real Madrid und Manchester City feierten hingegen Kantersiege.

Gruppe E:

FC Bayern München - AEK Athen 2:0

Hier geht es zur Spielanalyse zur Partie zwischen Bayern und Athen.

Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam 1:1

In der Bayern-Gruppe E verpasste der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam ebenfalls den möglichen Sprung in die K.o.-Phase. Ajax spielte bei Benfica Lissabon 1:1 (0:1), hat nun acht Punkte und musste Bayern München (10) vorbeiziehen lassen. Jonas (29.) brachte Benfica in Führung, Dusan Tadic (61.) glich für die Gäste aus. Damit steht nach dem vierten Spieltag nur der FC Barcelona bereits sicher im Achtelfinale.

Gruppe F

Olympique Lyon - TSG Hoffenheim 2:2

Hier geht es zur Spielanalyse zur Partie zwischen Lyon und Hoffenheim.

Manchester City - Schachtar Donezk 6:0

Englands Meister Manchester City gab sich beim 6:0 (2:0) gegen Schachtjor Donezk keine Blöße, verpasste aber aufgrund des späten 2:2 der TSG Hoffenheim bei Olympique Lyon den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. David Silva (13.), Gabriel Jesus (24./Foulelfmeter, 71./Foulelfmeter, 90.+2), Raheem Sterling (49.) und Riyad Mahrez (84.) trafen für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola. Nationalspieler Leroy Sane saß 90 Minuten auf der Bank, Ilkay Gündogan wurde nach 73 Minuten eingewechselt.

Gruppe E und F mit FC Bayern und TSG Hoffenheim

Gruppe G und H mit Real Madrid und Juventus Turin