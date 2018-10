ZSKA Moskau gegen Real Madrid in der Champions League heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Real Madrid reist am 2. Spieltag der UEFA Champions League nach Russland zu ZSKA Moskau (im Livestream auf DAZN und im Liveticker). SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel im Free-TV sehen könnt und wo ihr Livestream und Liveticker finden könnt.

In Gruppe G kommt es am heutigen Dienstag zur Begegnung zwischen ZSKA Moskau und Rekordsieger Real Madrid. Während die russischen Gastgeber am ersten Spieltag nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Viktoria Pilsen hinauskamen, startete Real Madrid mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen AS Rom in die Königsklasse.

Champions League: Wann und wo findet ZSKA Moskau gegen Real Madrid statt?

ZSKA Moskau spielt seine Heimspiele in der WEB Arena in der russischen Hauptstadt. Das Stadion wurde im September 2016 eröffnet und hat eine Kapazität von rund 30.000 Plätzen. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

ZSKA gegen Real heute live: TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen. Im Einzelspiel gibt es ZSKA Moskau gegen Real Madrid live und exklusiv auf DAZN. Lukas Schönmüller kommentiert das Spiel, Experte ist Sebastian Kneißl.

Den Streamingdienst DAZN gibt es für lediglich 9,99 Euro im Monat und ist dabei jederzeit kündbar. Neben vielen Spielen der Champions League und Europa League bietet euch "das Netflix des Sports" unter anderem Spitzenfußball aus der Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue A. Aber nicht nur Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten: DAZN zeigt zudem auch die NFL, NBA, Darts, Tennis und ausgewählte Boxen-Highlights.

Sky zeigt das Spiel in Ausschnitten zusammen mit fünf weiteren Spielen der Gruppen E-H in der Konferenz. Auch das Parallelspiel der Gruppe G, AS Rom gegen Viktoria Pilsen, kann in der Konferenz mitverfolgt werden. Natürlich kann die Konferenz auch im Livestream auf SkyGo verfolgt werden.

Wer noch kein Abonnement besitzt, der hat die Möglichkeit, das komplette Angebot für 30 Tagen kostenfrei zu testen. Hier gibt's den Probemonat!

Wer auch unterwegs ohne Bewegtbild auf dem Laufenden bleiben will, dem sei der SPOX-Liveticker ans Herz gelegt.

Wo kann ich die Partie zwischen ZSKA Moskau und Real Madrid in Österreich sehen?

DAZN zeigt auch in Österreich die Partie im Livestream in voller Länge.

Champions League: Alle Partien des 2. Spieltages