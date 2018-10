Tottenham Hotspur gegen FC Barcelona heute live: Spurs vs. Barca im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch empfangen am 2. Spieltag der Champions League die Tottenham Hotspur den FC Barcelona (im LIVESTREAM sehen). Hier erfahrt ihr, wo ihr das CL-Spiel zwischen den Spurs und Barca live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Parallelspiel der Gruppe B trifft die PSV Eindhoven auf Inter.

Tottenham (Spurs) gegen FC Barcelona (Barca) heute live im TV und Livestream sehen

Das Spiel wird um 21 Uhr im Londoner Wembley Stadion angepfiffen. Die Partie wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen.

Stattdessen zeigt DAZN die Partie live und exklusiv in voller Länge. Kommentiert wird das Match zwischen den Spurs und Barca von Jan Platte.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der 2016 ins Leben gerufen wurde und sich seitdem zahlreiche Rechte für Live-Übertragungen von Sport-Events gesichert hat.

Neben der Champions League überträgt DAZN die Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Aber nicht nur Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten: DAZN hat zudem noch die NBA, NFL, MLB, Tennis, Darts und ausgewählte Boxen-Highlights im Angebot.

DAZN kostet im Monat nur 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Wer bisher noch kein DAZN-Kunde ist, kann Barca gegen die Spurs sogar gratis sehen. Einfach jetzt den Probemonat holen und 30 Tage kostenlos DAZN nutzen. Hier entlang!

Spurs vs. Barca heute live: Champions League im Live-Ticker

Wer das Spiel nicht live vor dem Bildschirm verfolgen kann, verpasst im SPOX-Liveticker nichts. SPOX bietet zu allen Partien der Champions League einen Liveticker an, hier geht's zum Liveticker des Duells zwischen Tottenham und Barcelona.

Tottenham gegen Barcelona heute live: Highlights zum Champions-League-Spiel

Neben der Live-Übertragung hat DAZN auch die Highlights zu allen Partien der Champions League im Angebot. Zusätzlich kann man auf DAZN die Partien im RE-LIVE verfolgen.

Auch SPOX hat die Highlights der Champions League. Diese werden bereits zeitnah nach dem Abpfiff verfügbar sein.

© getty

Spurs gegen Barcelona: Tottenham bereits unter Druck

Nachdem Tottenham das erste Spiel der Gruppenphase gegen Inter mit 1:2 verloren hat, stehen die Spurs gegen Barca bereits unter Druck.

In der vergangenen Saison schafften die Spurs den Sprung in die K.o.-Phase, in der sie allerdings gegen Juventus Turin den Kürzeren zogen.

Saison Runde Gegner 2017/18 Achtelfinale Juventus Turin 2016/17 Gruppenphase Monaco, Leverkusen, ZSKA 2015/16 Nicht qualifiziert

Barca vs. Spurs heute live: Barcelona mit guter Ausgangslage

Barca hingegen könnte nach dem Auftaktsieg gegen die PSV Eindhoven mit einem Erfolg bei Tottenham bereits den Grundstein für das Achtelfinale legen.

So sieht die Gruppe B nach dem ersten Spieltag aus: