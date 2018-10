Champions League, Stimmen und Reaktionen: "Unsere Spielweise ist verbesserungswürdig"

Beim FC Bayern München hadert man nach dem 1:1 gegen Ajax Amsterdam über das dritte nicht gewonnene Spiel in Folge. Julian Nagelsmann ist trotz der Niederlage gegen Manchester City stolz auf sein Team - die Stimmen zum 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase.

Niko Kovac (Trainer Bayern): "Es war mit Sicherheit kein gutes Spiel von uns. Bis auf die ersten 15 Minuten haben wir zu fahrlässig gespielt, wenige Zweikämpfe gewonnen, jeder zweite Ball war beim Gegner. So baut man den Gegner auf und verliert an Selbstvertrauen. Das war heute ein gewonnener Punkt für uns, das muss man so sehen. Der Gegner hat es uns heute vorgemacht: Wir müssen diese Leistung wie gegen Schalke immer wieder aufrufen, denn wir sind diejenigen, die gejagt werden. Wir müssen das jetzt analysieren und es der Mannschaft entsprechend präsentieren. Mit einer solchen Leistung haben wir uns das nicht vorgestellt. Wir müssen zusehen, dass wir wieder das Gesicht zeigen, das uns in den ersten sieben Spielen ausgemacht hat. Wenn man hinfällt, hat man auch immer die Möglichkeit, wieder aufzustehen. Vielleicht ging alles etwas zu einfach und locker am Anfang. Jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln und schauen, dass wir aus dieser Situation herauskommen. Man ist immer nachdenklich nach Spielen, in denen es nicht gut läuft. Ich weiß, was die Stunde geschlagen hat. Wir und ich müssen uns nun auf das Wesentliche konzentrieren: zurück zu den Basics, die Zweikämpfe annehmen, den Ball laufen lassen."

Thomas Müller (FC Bayern) bei DAZN über ...

... das Spiel: "Wir haben sehr gut angefangen mit richtig mit Schwung in den ersten 15 Minuten. Dann haben wir Ajax irgendwie zu viel ins Spiel kommen lassen. Wir waren gewillt, von Anfang an Druck zu machen. Dann ist Ajax mit ein, zwei langen Bällen über unsere Abwehr gekommen und sie sind in den Rhythmus gekommen. Wir haben es nicht geschafft, uns in der gegnerischen Hälfte festzuspielen. Vom Einsatz her war das gut und wir müssen weiter positiv bleiben. Es ging aber zu viel hin und her mit zu vielen Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung.

... die schwierige Phase derzeit: "Wir hatten sicherlich schon eine bessere Phase in dieser Saison. Unsere Spielweise ist verbesserungswürdig. Wir müssen dranbleiben, etwas anderes hilft uns nicht. Wir müssen die Knochen sortieren und alles auf Samstag richten. Im Fußball muss man nach vorne schauen, auch wenn es heute nicht das Gelbe vom Ei war."

Thomas Müller bei Sky: "Wenn man nach einer Viertelstunde merkt, dass Ajax aufkommt, hat man die letzten beiden Partien im Unterbewusstsein. Wir sind eben auch nur Menschen. Die Phasen in einer Saison wechseln ganz schnell: Zu Saisonbeginn hatte man das Gefühl, dass wir schalten und walten können, wie es uns passt. Zurzeit haben wir einen großen Willen, machen aber auch einige Dinge falsch, ganz klar. So wie wir schleichend reingerutscht sind, müssen wir aus dieser Phase auch wieder herauskommen."

Manuel Neuer (FC Bayern) bei DAZN: "Wir haben gut begonnen, viel Sicherheit ausgestrahlt, viel Ballbesitz und alles im Griff gehabt. Dann haben wir Ajax ein bisschen spielen lassen, das war unser Problem, denn mit dem Ball können sie spielen. Da hatten wir Probleme und so haben wir auch den Ausgleich kassiert. Jetzt steht dieses 1:1 da und wir haben leider in den letzten drei Partien zu wenig mitgekommen. Es war grundsätzlich keine einfache Partie für uns. Wir haben in den letzten drei Spielen zwei Tore gemacht, das ist für uns einfach zu wenig. Die Mentalität war aber da und jeder wollte auch. Das Glück wird auch wieder zurückkehren und wir werden wieder drei Punkte einfahren."

Julian Nagelsmann (Trainer Hoffenheim): "Natürlich hatte Manchester City mehr vom Spiel, aber das war zu erwarten. Am Ende wird ein klarer Fehler leider bitter bestraft. In Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden, bin ich sehr stolz. Natürlich ist es immer bitter, wenn du so spät ein Tor bekommst. Das tut weh. Aber die Jungs haben das toll gemacht. Ich finde, wir haben uns teuer verkauft."

Kerem Demirbay (Hoffenheim): "Es ist wichtig daran zu denken, dass wir gegen einen Top-Klub gespielt haben. Das ist nie einfach. Wir haben das 90 Minuten wirklich gut gemacht. Darum sind wir nicht stolz auf das Ergebnis, aber auf unsere Leistung."

Oliver Baumann (Hoffenheim): "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und einige Chancen gehabt. Darum ist es sehr bitter, dass wir kurz vor Schluss noch das 1:2 bekommen. Wir können aber mitnehmen, dass wir auch gegen so einen Gegner dagegenhalten und mutig spielen können."

Pep Guardiola (Trainer ManCity): "Wir hatten großen Druck, da wir das erste Heimspiel verloren haben. Dann liegen wir nach einer Minute hier zurück, das war nicht leicht. Aber danach haben wir uns zurückgekämpft. Wie immer hat die Mannschaft alles gegeben und gekämpft und sich deshalb den Erfolg absolut verdient. Was heute auf dem Platz passiert ist, gibt mir viele gute Signale für die Zukunft dieses Klubs. Ich habe das erste Mal gegen Julian Nagelsmann gespielt, aber ich habe viel gelernt heute. Er denkt viel über das Spiel nach, hat Visionen und ist kreativ. Wir müssen im Rückspiel vorsichtig sein. Großes Kompliment an Ihn und seine Mannschaft. Ihm haben viele Spieler gefehlt, aber es war trotzdem ein sehr solider Auftritt mit so jungen Spielern."