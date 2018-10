Paris Saint-Germain (PSG) gegen SSC Neapel heute live im TV, Livestream, Liveticker

Paris Saint-Germain trifft am heutigen Mittwoch in der Champions League auf den SSC Neapel. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem Napoli zum Auftakt gegen den Außenseiter Roter Stern Belgrad enttäuschte, gewann das Team von Carlo Ancelotti gegen den FC Liverpool. PSG hingegen unterlag zunächst gegen die Reds und feierte einen Kantersieg gegen Belgrad.

Wo und wann spielt PSG gegen den SSC Neapel?

Die Partie zwischen PSG und Napoli beginnt am heutigen Mittwoch um 21 Uhr. Austragungsort ist der Parc de Princes in Paris.

PSG gegen SSC Neapel heute live im TV, Livestream, Liveticker

Seit dieser Champion-League-Saison laufen die Spiele der Königsklasse ausschließlich bei kostenpflichtigen Angeboten.

Der Streamingdienst DAZN überträgt am heutigen Champions-League-Mittwoch alle Partien mit Ausnahme des BVB-Spiels live und exklusiv in voller Länge. Sky zeigt zusätzlich zum Spiel der Dortmunder Ausschnitte der anderen Begegnungen in der Konferenz.

Zusätzlich zur Champions League bietet DAZN auch Spiel der Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 an. Dazu kommen noch viele weitere Sporthighlights wie beispielsweise die US-Topligen NHL, NFL oder MLB. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Streamingdienst 9,99 Euro monatlich.

Wer das Spiel zwischen Paris und Neapel nicht live sehen kann, ist durch den SPOX-Liveticker dennoch immer über das aktuelle Geschehen informiert.

© getty

PSG gegen SSC Neapel: Fakten zum Spiel

PSG und Napoli trafen auf europäischer Bühne bisher nur in der UEFA-Cup-Saison 1992/93 in der Runde der letzten 32 aufeinander. Damals siegte Paris in Neapel, das Rückspiel endete 0:0.

Paris schied gegen italienische Mannschaften sechs Mal in Europapokal-Wettbewerben aus, nur dreimal setzten sich die Franzosen durch.

Napoli gewann die letzten vier Spiele im Europapokal gegen Teams aus Frankreich.

Champions League: Gruppe C mit PSG und Neapel