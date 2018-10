Olympique Lyon gegen Shakhtar Donezk in der Champions League heute live: TV, Livestream, Liveticker

Am 2. Spieltag der UEFA Champions League treffen am Abend in der Gruppe F Olympique Lyon und Shakhtar Donezk aufeinander (im Livestream auf DAZN und im Liveticker). Bei SPOX erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im Free-TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Auf geht's in den 2. Spieltag der Gruppe F: Olympique Lyon führt die Tabelle nach dem sensationellen Auftaktsieg bei Manchester City (2:1) an. Dahinter folgen die punktgleichen Shakhtar Donezk und die TSG 1899 Hoffenheim. Beide Teams trennten sich am 1. Spieltag mit 2:2-Unentschieden.

Champions League heute: Olympique Lyon - Shakhtar Donezk: Wann und wo?

Wie alle Heimspiele von Olympique Lyon findet auch das Duell mit dem FC Shakhtar Donezk im Groupama Stadium statt. Bis zu 59.286 Zuschauer haben in der 2016 fertiggestellten Arena Platz. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Lyon - Donezk heute live: TV, Livestream, Liveticker

Olympique Lyon gegen Shakhtar Donezk kann nicht im Free-TV verfolgt werden. Live und exklusiv im Einzelspiel kann die Partie auf dem Streamingportal DAZN angeschaut werden. Kommentiert wird das Spiel von Tino Polster, einen Experten gibt es nicht. DAZN gibt es für lediglich 9,99 Euro im Monat im jederzeit zum Ende des laufenden Monats kündbaren Abonnement. Neben vielen Spielen der Champions League und Europa League bietet euch der Streamingdienst Spitzenfußball aus der Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue A.

Für unterwegs bietet SPOX zudem einen Liveticker für die Partie Olympique Lyon gegen Shakhtar Donezk an.

Sky zeigt das Spiel, zusammen mit fünf weiteren Spielen der Gruppen E-H in der Konferenz. Sky bietet seinen Kunden zudem einen Livestream im Internet an: SkyGo.

Bereits um 18.55 Uhr treffen die beiden anderen Teams aus Gruppe F aufeinander. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt das große Manchester City im Kraichgau.

Wo kann ich die Partie zwischen Olympique Lyon und Shakhtar Donezk in Österreich sehen?

Die Partie zwischen Lyon und Donezk wird auch in Österreich von DAZN im Livestream übertragen.

