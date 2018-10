Manchester United gegen FC Valencia in der Champions League heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Am 2. Spieltag der Champions League bekommt es Manchester United heute Abend (im Livestream auf DAZN und im Liveticker) in Gruppe H mit dem FC Valencia zu tun. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos zum Spiel und erfahrt, wo ihr das Match live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Manchester United startete am 1. Spieltag der Champions League mit einem 3:0-Sieg in der Schweiz bei Young Boys Bern und steht aktuell an der Tabellenspitze der Gruppe H. In der Liga läuft es für die Red Devils alles andere als rund. Schon drei Niederlagen musste das Team von Jose Mourinho an den ersten sieben Spieltagen hinnehmen.

Dem FC Valencia geht es ähnlich. Zwar verloren die Süd-Spanier in der Liga erst einmal, spielten aber ganze fünf Mal Remis und stehen mit acht Punkten daher nur auf Rang 14. Am ersten Champions-League-Spieltag konnte man zudem in Überzahl nicht gegen Juventus Turin gewinnen und verlor im eigenen Stadion mit 0:2.

Champions League heute: Manchester United gegen FC Valencia - Wann und wo?

Manchester United ist heute Abend Gastgeber im heimischen Old Trafford. Das Stadion in Manchester bietet Platz für 74.994 Zuschauer. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

ManUnited gegen Valencia heute live: TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. Im Einzelspiel könnt ihr Manchester United gegen den FC Valencia live und exklusiv auf DAZN verfolgen. Kommentiert wird das Spiel von Ulli Hebel, die Moderation übernimmt Oliver Forster, Experte ist Jonas Hummels.

DAZN, das "Netflix des Sports" gibt es für lediglich 9,99 Euro im Monat und bietet euch neben vielen Spielen der Champions League und Europa League unter anderem auch Spitzenfußball aus der Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue A. Im Rahmen eines Probemonats sind die ersten vier Wochen zudem kostenfrei.

Sky zeigt das Spiel, zusammen mit fünf weiteren Spielen der Gruppen E-H in der Konferenz. Das zweite Spiel der Gruppe H findet bereits um 18.55 Uhr in Turin statt, wenn Juve die Young Boys aus Bern empfängt. Zusätzlich könnt ihr die Konferenz auch im Livestream auf SkyGo verfolgen.

Wer unterwegs ist und das Spiel nicht Streamen kann, der bleibt mit dem SPOX-Liveticker stets auf Ballhöhe.

Wo kann ich die Partie zwischen Manchester United und dem FC Valencia in Österreich sehen?

Auch in Österreich überträgt DAZN die Partie im Livestream in voller Länge.

Champions League heute: Alle Partien des 2. Spieltages