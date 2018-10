Highlights TSG 1899 Hoffenheim gegen Olympique Lyon: Joelinton rettet Punkt - Alle Tore im Video

Die TSG Hoffenheim hat sich am 3. Spieltag der Champions League 3:3 (1:1) von Olympique Lyon getrennt. Schau dir hier die Highlights zur Partie im Video an.

In einem spannenden Spiel brachte sich die TSG durch individuelle Fehler am Ende selbst um einen Dreier.

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon im Highlight-Video sehen

DAZN überträgt seit dieser Spielzeit einen Großteil der Champions-League-Spiele und zeigte auch die Partie zwischen Hoffenheim und Lyon exklusiv in voller Länge.

Der Streamingdienst hat kurz nach Abpfiff der jeweiligen Partie auch die Highlights zu allen Begegnungen der Königsklasse im Angebot.

Neben der Champions League zeigt DAZN auch Spiele der Europa League, Premier League, Primera Division, Ligue 1 oder Serie A. Zudem überträgt der Streamingdienst viele weitere Sporthighlights wie beispielsweise die US-Topligen NFL, NBA und MLB. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon: 3:3 - Joelinton rettet TSG einen Punkt

Von Beginn an sahen die Fans ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Nachdem Lyon den besseren Start erwischte, kamen die Hoffenheimer immer besser in die Partie. Das erste Tor erzielten jedoch die Gäste: Traore nutzte einen Patzer von Vogt aus und erzielte die Führung für Lyon. Die Antwort der Hoffenheimer dauerte nicht lange: Nach einer Flanke glich Kramaric aus.

Hoffenheim drückte nun auf die Führung und belohnte sich kurz nach der Pause, als wiederum Kramaric einen Stellungsfehler von Traore eiskalt bestrafte. In der Folge machte Hoffenheim weiter Dampf, doch Ndombele glich aus dem Nichts durch einen haltbaren Schuss wieder aus.

In der 67. Spielminute führte ein Stellungsfehler von Akpoguma zum erneuten Führungstreffer für die Franzosen. Die TSG ließ in der Schlussphase einige Chancen aus, bevor der eingewechselte Joelinton in der Nachspielzeit zumindest noch einen Punkt rettete.

Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht zur Partie zwischen Hoffenheim und Lyon.

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon: Fakten zum Spiel

Hoffenheim sind das vierte deutsche Team, das in der Champions League keines ihrer ersten drei Spiele gewinnen konnte. Die anderen Mannschaften sind der HSV, der FC Schalke und Borussia Mönchengladbach.

Lyon sind in der Champions League seit sechs Spielen ungeschlagen.

Olympique Lyon hat in dieser Champions-League-Saison bereits sieben verschiedene Torschützen.

© getty

Hoffenheim (Ergebnis), Bayern (Ergebnis) - Alle Ergebnisse des CL-Dienstags