Highlights AEK Athen gegen FC Bayern: FCB siegt glanzlos - Alle Tore im Video

Der FC Bayern München hat am 3. Spieltag der Champions League bei AEK Athen 2:0 (0:0) gewonnen. Hier gibt es die Highlights des Spiels als Video.

Das Rückspiel der beiden Teams findet am 7. November in der Münchner Allianz Arena statt.

AEK Athen gegen FC Bayern München im Highlight-Video sehen

Die Partie zwischen AEK Athen und dem FC Bayern München wurde ausschließlich im Pay-TV übertragen: DAZN und Sky teilen sich die Champions-League-Rechte in dieser Saison.

Der Streamingdienst DAZN zeigt den Großteil der Spiele in der Königsklasse live und in voller Länge, die Highlights aller Champions-League-Partien sind zudem kurz nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar.

Darüber hinaus überträgt DAZN auch Spiele der Europa League, Premier League, Primera Division, Ligue 1 oder Serie A sowie viele weitere Sporthighlights wie beispielsweise die US-Topligen NFL, NBA und MLB. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

© getty

Athen gegen Bayern 0:2 - Doppelschlag reicht schwachem FCB

Am Ende reichten dem FC Bayern München drei starke Minuten, um in Athen zu bestehen. Zwar war das Kovac-Team von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, konnte aber aus dem Ballbesitz wenig Torgefahr ausstrahlen. Einzig Serge Gnabry zeigte vor der Halbzeit kreative Ansätze nach vorne.

Nach der Pause zunächst ein unverändertes Bild: Der FCB nach vorne ohne wirklich gefährliche Aktionen, die Hausherren lauern auf Konter.

Die Führung fiel mit dem ersten schön herausgespielten Angriff des Rekordmeisters: Am Ende schloss Martinez nach einem Abpraller in der 61. Minute zum Tor ab. Nur zwei Minuten später entschied Lewandowski nach einer schönen Kombination das Spiel. Bayern verlegte sich in der Folge aufs Verwalten, Athen konnte nicht mehr wirklich gefährlich werden.

Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht zur Partie AEK Athen gegen den FC Bayern München.

AEK Athen - FC Bayern München: Die Fakten zum Spiel

Bayern hat sechs seiner letzten sieben Auswärtsspiele in der Champions League gewonnen. So viele wie in den 20 Begegnungen zuvor zusammen.

Zwischen Bayerns erstem und zweitem Tor lagen nur 119 Sekunden.

Robert Lewandowski hat in seinen letzten 19 Spielen in der Champions-League-Gruppenphase 17 Tore erzielt.

Lewandowski ist der elfte Spiele, der für einen Klub 30 Tore in der Champions League erzielt hat.

FC Bayern in der Champions League: Die weiteren Termine in Gruppe E