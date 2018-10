Galatasaray - FC Schalke 04 heute live im Liveticker verfolgen

Der FC Schalke 04 gastiert am dritten Spieltag der Champions League bei Galatasaray. Hier gibt es einen Liveticker zur Partie.

Das Spiel findet im Ali Sami Yen Stadion in Istanbul statt, der französische Referee Benoit Bastien pfeift das Spiel um 21 Uhr an.

Galatasaray - Schalke 04 heute live im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der UEFA Champions League einen Liveticker an. So könnt ihr bei uns auch das Spiel zwischen Galatasaray und Schalke live verfolgen. Hier geht's zum Liveticker.

Galatasaray gegen Schalke: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Schalkern musste Naldo einen Tag vor dem Spiel wegen eines Infekts absagen. Die endgültigen Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Spielbeginn. So könnten die Teams spielen:

Voraussichtliche Aufstellung Galatasaray: Muslera - Mariano, Maicon, Ahmet Calik, Nagatomo - Donk, Badou - Gümüs, Belhanda, Garry Rodrigues - Derdiyok

Voraussichtliche Aufstellung Schalke 04: Nübel - S. Sané, Nastasic, Mendyl - D. Caligiuri, Mascarell, Schöpf - S. Serdar, McKennie - Embolo, G. Burgstaller

Galatasaray - FC Schalke heute live im TV und im Livestream

Mit Ausnahme des Spiels zwischen dem BVB und Atletico Madrid überträgt DAZN alle Spiele des heutigen Champions-League-Mittwochs exklusiv in voller Länge.

Die Berichterstattung beginnt um 20.45 mit folgendem Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Experte: Per Mertesacker

Kommentator: Jan Platte

Gruppe D mit Galatasaray und dem FC Schalke 04

Schalke ist in der laufenden CL-Saison noch ungeschlagen. Gemeinsam mit Porto liegt S04 mit vier Punkten an der Spitze der Gruppe D. Mit einem Sieg gegen Galatasaray würde sich Königsblau von den Türken absetzen und so einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.