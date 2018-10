FC Liverpool gegen Roter Stern Belgrad heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool empfängt am dritten Spieltag der Champions League den serbischen Vertreter Roter Stern Belgrad. Hier bekommt ihr alle wichtigen Informationen zum Spiel und der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Nachdem der FC Liverpool das erste Spiel gegen Paris mit 3:2 gewann, setzte es am zweiten Spieltag eine schmerzhafte 0:1-Niederlage in Neapel. Belgrad hat in der Gruppe C wohl wenig mit dem Weiterkommen zu tun, kann aber immer wieder zur Stolperfalle für die Favoriten werden, wie sie beim 0:0 gegen Neapel am ersten Spieltag zeigten.

Wo und wann spielen der FC Liverpool und Roter Stern Belgrad?

Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Gespielt wird in der altehrwürdigen Anfield Road, in der die 54.074 Zuschauer für eine ganz besondere Atmospähre sorgen.

FC Liverpool gegen Belgrad heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragung der Champions League wird in dieser Saison zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Während Sky an diesem Spieltag eine Konferenz sowie die Begegnung zwischen dem BVB und Atletico Madrid zeigt, hat DAZN alle anderen sieben Spiele im Angebot. Die Partie zwischen Liverpool und Belgrad wird kommentiert von Daniel Günther und dem Experten Moritz Volz.

Neben der Champions League zeigt DAZN zusätzlich alle Spiele der Europa League live und exklusiv und hat auch die Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 im Programm. Für US-Sport-Fans gibt es zudem die NFL, NBA und MLB zu sehen - und das alles für nur 9,99 Euro im Monat. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

SPOX hat für Euch natürlich wie gewohnt einen kostenlosen Liveticker parat.

FC Liverpool gegen Roter Stern Belgrad: Die Statistiken

Die einzigen beiden Begegnungen stammen aus dem Jahr 1973, als sich Belgrad im Achtelfinale des Europapokal der Landesmeister durchsetzen konnte.

Begegnungen Gesamt 2 Siege FC Liverpool 0 Siege Roter Stern Belgrad 2 Unentschieden 0 Torverhältnis 2:4

Champions League: Gruppe C mit Liverpool und Belgrad

FC Liverpool - Paris St. Germain 3:2

Roter Stern Belgrad - SSC Neapel 0:0

Paris St. Germain - Roter Stern Belgrad 6:1

SSC Neapel - FC Liverpool 1:0

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 SSC Neapel 2 1:0 1 4 2 Paris St. Germain 2 8:4 4 4 3 FC Liverpool 2 3:3 0 3 4 Roter Stern Belgrad 2 1:6 -5 1

