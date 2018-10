FC Bayern gegen Ajax: Pressekonferenz mit Niko Kovac und Arjen Robben im Liveticker

Am Dienstag trifft der FC Bayern in der Champions League auf Ajax Amsterdam (ab 21 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN). Nach zwei sieglosen Spielen in Folge und dem Verlust der Tabellenführung fordert Niko Kovac eine Reaktion von seinen Spielern. Um 14 Uhr stellt sich der Bayern-Trainer gemeinsam mit Arjen Robben den Fragen der Presse. Mit dem Liveticker von SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Aussagen der Pressekonferenz.

Ein großes Thema auf der heutigen Pressekonferenz wird sicherlich die Personalie Leon Goretzka sein. Der Nationalspieler fiel zuletzt gegen die Hertha mit einer Sprunggelenksverletzung aus, konnte am Montag jedoch wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Eine Rückkehr zumindest ins Aufgebot ist daher sehr wahrscheinlich.

Außerdem sparte Kovac nach der Pleite in Berlin nicht mit Kritik an Innenverteidiger Jerome Boateng, der gegen die Hertha einen gebrauchten Tag erwischte und den Elfmeter zum 0:1 verursachte. "Eigentlich geht das nicht", sagte Kovac nach dem Spiel über die Szene und haderte mit dem Abwehrverhalten des 30-Jährigen, der sich nach dem Spiel via Twitter bei der Mannschaft entschuldigte. Droht Boateng in der Königsklasse nun sogar ein Platz auf der Bank?

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Kovac und Robben vor der Champions League

Vor Beginn: Auf die vormittägliche Trainingseinheit an der Säbener Straße folgt am Nachmittag um 14 Uhr die Pressekonferenz des deutschen Rekordmeisters vor dem Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam. Neben Trainer Niko Kovac wird sich auch Arjen Robben den Fragen der internationalen Presse stellen.

FC Bayern gegen Ajax im Livestream auf DAZN

Nachdem sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN ab dieser Saison die Übertragungsrechte für die Champions League teilen, zeigt DAZN 110 von 138 Spielen der Königsklasse, davon 104 exklusiv und in voller Länge.

Am 2. Spieltag hat DAZN unter anderem das Spiel des FC Bayern gegen Ajax Amsterdam live und exklusiv im Programm.

FC Bayern in der Champions League: Kovac will "Befreiung" gegen Ajax

Niko Kovac hofft im Champions-League-Duell mit Ajax Amsterdam auf einen Schub für seine Mannschaft. "Es ist ein wichtiges Spiel gegen Ajax, wir könnten mit einem Sieg sehr viel befreiter in die nächste vier Spiele gehen", sagte Kovac in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk mit Blick auf die Begegnung am Dienstag und die gesamte Gruppenphase in der Königsklasse.

Die Situation in der Bundesliga nach zuletzt zwei Spielen mit nur einem Punkt wollte der 46-Jährige nicht mit der Champions League vergleichen. "Man muss differenzieren, das eine hat nicht direkt mit dem anderen zu tun", sagte Kovac, der nach der Niederlage bei Hertha BSC (0:2) und dem Remis gegen den FC Augsburg (1:1) ohnehin eine andere Betrachtungsweise wählt: "Man kann auch sagen, wir haben von neun Spielen sieben gewonnen."

FC Bayern in der Champions League: Ajax führt Gruppe E an

Nach dem ersten Spieltag grüßt Ajax Amsterdam noch von der Tabellenspitze der Gruppe E. Während der FC Bayern "nur" mit 2:0 bei Benfica gewann, zerlegte der niederländische Rekordmeister AEK Athen mit 3:0.