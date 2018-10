Champions-League-Comeback dahoam nach 385 Tagen: Ein alter Neuer

Auf diesen Moment hatte Manuel Neuer über ein Jahr lang gewartet. Vor 385 Tagen, der Gegner hieß RSC Anderlecht, hörte er zum letzten Mal die Champions-League-Hymne als Protagonist durch die Allianz Arena schallen, ehe er sein Tor aufgrund des langwierigen Mittelfußbruchs gegen die Tribüne, Arztpraxen und Rehazentren eintauschen musste.

Im zweiten Gruppenspiel der neuen Königsklassen-Saison durfte der Kapitän endlich wieder applaudierend vor die Südkurve treten, um den Platz einzunehmen, den er so lange gezwungenermaßen an Sven Ulreich abtreten musste.

Die Fans des FC Bayern klatschten artig zurück, empfingen ihren Keeper wie immer großherzig. Die perfekten Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen und entspannten Fußballabend im Fröttmaninger Rund, wo an diesem Dienstag Ajax Amsterdam den Zorn der Münchner, der sich nach zuletzt zwei nicht gewonnenen Bundesliga-Spielen angestaut hatte, zu spüren bekommen sollte.

Statt die Niederländer mit Pauken und Trompeten zurück ins Königreich zu schießen, musste sich der deutsche Rekordmeister am Ende mit einem glücklichen 1:1-Unentschieden zufriedengeben, wobei Neuer viel häufiger gefordert wurde, als er sich wohl selbst im Vorfeld ausgemalt hätte. Zunächst lief alles nach Plan, Bayern biss sich in des Gegners Hälfte fest, hielt die blutjunge Truppe aus Amsterdam im Umkehrschluss vom eigenen Strafraum und somit auch von Neuer fern. Das Resultat der bayrischen Dominanz in den ersten Minuten: Drei gute Chancen, ein Tor durch Mats Hummels, dessen frenetischer Jubel wie eine Mischung aus abfallender Last und Aufbruchstimmung anmutete. Es sollte der letzte Freudenschrei bleiben.

Neuer: "Weiß nicht, warum unser Spiel einen Knacks bekommen hat"

Aus unerklärlichen Gründen ließen die Gastgeber den Kontrahenten munter mitmischen, nachdem sie ihn für eine Viertelstunde so sorgsam an die Kandare gebracht hatten. "Ich weiß auch nicht, warum unser Spiel einen Knacks bekommen hat", rätselte Neuer nach Abpfiff in der Mixed Zone. Er ergänzte, dass "sicherlich nicht alles schlecht" gewesen sei.

Eine Feststellung, der man durchaus zustimmen könnte, wenn man sie auf denjenigen bezieht, der sie aussprach. Tatsächlich ragte der Torhüter aus einer insgesamt sehr mäßigen Bayern-Mannschaft heraus, ja, war sogar dafür verantwortlich, dass die Hausherren überhaupt etwas Zählbares an der Isar behalten durften.

Sechs Paraden zeigte Neuer während des Spiels, entschärfte zunächst einen verdeckten Schuss des groß aufspielenden Hakim Ziyech, kurz vor dem Seitenwechsel lenkte er einen weiteren Versuch des Marokkaners über den Querbalken, zum Schluss manövrierte der Weltmeister von 2014 einen satten Freistoß von Lasse Schöne mit den Fingerspitzen noch an die Latte. Den einen typischen Neuer-Moment gab es ebenfalls, als Teamkollege David Alaba einen verunglückten Querschläger beinahe im eigenen Netz untergebracht hätte und Neuer offenbar aus Angst, das torschussähnliche Zufallsprodukt als Rückspiel vom Schiedsrichter ausgelegt zu bekommen, kurzerhand auf Hüfthöhe mit dem Fuß klärte. Zum Vergleich: Sein Gegenüber Andre Onana musste im Wohnzimmer der Bayern nur halb so viele Bälle klären.

FC Bayerns Durststrecke nach herausragendem Saisonstart

An dem abermals nicht zufriedenstellenden Auftritt seiner Vorderleute änderte die gute Leistung des 32-Jährigen freilich nichts. "Wir sind vor allem nach der Pause richtig geschwommen", gab Neuer vor den anwesenden Journalisten zu und verriet mit Hinblick auf den herausragenden Start in die neue Spielzeit, der Trainer Niko Kovac vor einer Woche fast noch einen Eintrag in die klubinternen Vereinsannalen eingebracht hätte: "Wir waren sehr sicher und haben guten Fußball gespielt. Aber auch da war nicht jedes Spiel perfekt. Wir sind früh hochgejubelt worden und wussten auch, dass wir nicht den Boden unter den Füßen verlieren durften, sowas geht schnell."

Apropos schnell gehen: Kovac hat in den vergangenen sieben Tagen auch erfahren, wie fix die Stimmung beim FCB von Eitel Sonnenschein in wolkenverhangen umschlagen kann, ist doch spätestens nach dem Remis gegen Ajax von Krise die Rede. "Wir haben gewusst, dass wir gegen unangenehme Gegner auch mal Punkte liegenlassen werden", erklärte Neuer, der nicht nur im Kasten, sondern auch im Pressebereich einen sehr aufgeräumten Eindruck erweckte.

Noten und Einzelkritik zu FC Bayern München - Ajax Amsterdam: Zweimal die 5 für den FCB © getty 1/15 Der FC Bayern München kam gegen Ajax nicht über ein 1:1 hinaus und steht nun nach zwei CL-Spielen bei vier Punkten. SPOX hat die Einzelkritik zum Spiel gegen Amsterdam. © getty 2/15 Manuel Neuer: Musste in seinem ersten CL-Spiel seit einem Jahr häufig eingreifen. Reagierte in Halbzeit 1 zweimal ganz stark, leistete sich aber auch einen schlimmen Fehlpass. Lenkte Schönes Kracher in der Nachspielzeit noch an die Latte. Note: 2,5. © getty 3/15 Joshua Kimmich: Ihm merkt man die vielen Spielminuten etwas an, obwohl er stets versucht, überall zu sein. Wirkte aktiv, blieb aber mit seinen Flanken glücklos und ließ sich teils in der Defensive vernaschen. Note: 3,5. © getty 4/15 Jerome Boateng: Der Nationalspieler knüpfte an seine schwache Vorstellung vom 0:2 in Berlin an. Schlechte Zweikampfquote, erheblich zu viele Ballverluste und zu passiv vor dem 1:1. Note: 5. © getty 5/15 Mats Hummels: Traumhafter Auftakt mit dem Tor zum 1:0. Machte in der Defensive noch den besten Eindruck. Rette einmal in höchster Not, als er im Strafraum eine perfekte Grätsche setzte. Musste in der Nachspielzeit angeschlagen vom Platz. Note: 3. © getty 6/15 David Alaba: Hatte mit Ziyech seine liebe Mühe, der Ajax-Flügelflitzer stellte Alaba immer wieder vor teils gravierende Probleme. Im Offensivspiel blieb Alaba meist blass. Note: 4. © getty 7/15 Javi Martinez: Der Spanier war nur ein Schatten der Vorsaison. Immer mal wieder einen Schritt zu spät und mit ungewohnt vielen schludrigen Pässen im Aufbau, wenn die Niederländer die Pressingmaschine angeworfen hatten. Note: 4. © getty 8/15 Thomas Müller: Schwacher Auftritt. Müller sollte in der Zentrale gemeinsam mit Thiago das Angriffsspiel leiten, wirkte aber zumeist deplatziert und haderte die halbe Zeit mit seinen eigenen Fehlern. Kreative Ideen? Fehlanzeige. Note: 5. © getty 9/15 Thiago: Es war nicht sein Abend, Leidenschaft und Engagement kann man ihm aber nicht absprechen. Arbeitete mit nach hinten und war sich auch für Grätschen nicht zu schade. Das Problem Thiagos: Nach vorne ging nicht viel. Note: 3,5. © getty 10/15 Arjen Robben: Setzte einen typischen Robben-Ball zu Beginn beinahe in den Knick. Bereitete Hummels' Tor herrlich vor. Danach aber machte er keinen sonderlich guten Eindruck. Viele Missverständnisse mit Kimmich und Thomas Müller. Note: 3,5. © getty 11/15 Franck Ribery: War umtriebig und wollte ständig Chancen kreieren. Einzig gelingen wollte es dem Franzosen diesmal nicht. Seine Hereingaben wurden zumeist aus der Gefahrenzone bugsiert, ehe sie gefährlich wurden. Note: 4. © getty 12/15 Robert Lewandowski: Der Pole hing meist in der Luft. Man muss zu seiner Verteidigung allerdings sagen, dass er kaum einen brauchbaren Ball bekam. Viel zu häufig mit dem Rücken zum Tor und gegen zwei Gegenspieler, daher ohne Torgefahr. Note: 4,5. © getty 13/15 James Rodriguez: Kam nach 62 Minuten für den glücklosen Robben ins Spiel und hatte zwölf Minuten vor Schluss das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend mit einem schwachen Schuss am gegnerischen Schlussmann. Note: 4. © getty 14/15 Serge Gnabry: Ersetzte Ribery nach 75 Minuten und hätte nur drei Minuten später mit der schönen Vorarbeit auf James fast das 2:1 eingeleitet. Danach aber ohne nennenswerte Aktionen. Ohne Bewertung. © getty 15/15 Niklas Süle: Kam in der Nachspielzeit noch für den angeschlagenen Hummels zu einem Kurzeinsatz. Ohne Bewertung.

FC Bayern München: Ajax in den Beinen, Gladbach im Kopf

Dementsprechend ging sein Blick auch schon wieder nach vorne: "Jeder Spieler wird motiviert sein. Dass wir die Qualität haben, wissen wir. Jeder sehnt sich danach, das nächste Spiel zu gewinnen. Nach so einer Durststrecke wird es Zeit", so Neuer bezüglich der anstehenden Begegnung am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Das Duell mit Ajax wird die Mannschaft und die Berichterstattung aber dennoch bis dahin begleiten, das bleibt nicht aus, wenn der große Favorit etwas ins Straucheln gerät.

Umso schöner aus Bayern-Sicht, wenn es in diesen Tagen auch mal etwas Positives zwischen all der Panikmache zu vermelden gibt: Manuel Neuer, über dessen fehlende Spielpraxis fast ein halbes Jahr diskutiert wurde, ist 385 Tage nach seinem letzten Champions-League-Spiel vor heimischer Kulisse wieder der Alte.