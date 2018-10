FC Bayern gegen Ajax Amsterdam heute im LIVE-TICKER

Am 2. Spieltag der UEFA Champions League empfängt der FC Bayern München den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in der heimischen Allianz Arena. Hier könnt ihr das Match heute im Liveticker verfolgen.

In diesem Liveticker-Artikel verpasst ihr nichts: Tagsüber gibt es hier die neuesten Updates, ab 20.30 Uhr wird das Spiel live getickert.

FC Beyern München gegen Ajax Amsterdam heute im LIVE-Ticker

9 Uhr: Anpfiff der Partie ist heute um 21 Uhr.

FC Bayern vs. Ajax Amsterdam heute live: TV und Livestream

Das Match zwischen dem FC Bayern München und Ajax Amsterdam wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Im Free-TV gibt es das Spiel nicht zu sehen, das Streamingportal DAZN überträgt das Spiel in voller Länge und exklusiv. Um 20.45 Uhr starten die Vorberichte live aus dem Stadion. Ab 21 Uhr wird Marco Hagemann zusammen mit Experte Per Mertesacker kommentieren. Die Moderation übernimmt Alex Schlüter.

Beim Pay-TV-Sender Sky kann das Spiel in Ausschnitten in der Konferenz verfolgt werden. Natürlich funktioniert das auch über einen Livestream auf SkyGo. Dieser ist genau wie das restliche Programm von Sky kostenpflichtig.

FC Bayern - Ajax Amsterdam heute: Highlights

Seit der Saison 2018/19 teilen sich Sky und DAZN die Rechte für die Live-Übertragungen der Champions League auf. In der Gruppenphase zeigt DAZN deutlich mehr Spiele live im Einzelspiel, Sky hat hingegen eine Konferenz im Angebot.

DAZN, das neben der UEFA Champions League auch die Europa League überträgt, ist für lediglich 9,99 Euro im Monat abonnierbar. Zusätzlich ist der Streamingdienst jederzeit monatlich kündbar. Für Neukunden bietet DAZN einen kostenlosen Probemonat an - Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

Zudem hat DAZN zu allen Spielen der Champions League Highlight-Clips im Angebot.

FC Bayern gegen Ajax Amsterdam heute live: Bayern will an die Spitze

Nach dem 1. Spieltag steht der niederländische Rekordmeister an der Tabellenspitze in der Gruppe E. Ein 3:0-Sieg im eigenen Stadion gegen AEK Athen gab es zum Auftakt für den Traditionsklub. Der FC Bayern siegte mit 2:0 bei Benfica, liegt also nur ein Tor zurück auf Platz zwei.

Die Tabelle der Gruppe E