FC Bayern gegen Ajax Amsterdam, der Schiedsrichter: Wer pfeift das Champions-League-Spiel des FCB?

Am Dienstag, 02. Oktober, ist Ajax Amsterdam am 2. Spieltag der Champions-League-Saison 2018/19 beim FC Bayern München zu Gast. Wer pfeift die Partie? Hier bekommt ihr alle Infos zum Schiedsrichter.

Angepfiffen wird die Partie im der Münchner Allianz Arena um 21 Uhr (im LIVETICKER). Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams gab es in der Champions-League-Saison 2004/05. Damals siegte der FC Bayern am 2. Spieltag mit 4:0 in München, am 6. Spieltag gab es ein 2:2-Unentschieden in Amsterdam.

Bayern gegen Ajax heute: Pavel Kralovec ist der Schiedsrichter

Unparteiischer des Spiels wird der Tscheche Pavel Kralovec sein. Wenn der 41-Jährige am Dienstagabend um 21 Uhr in der Allianz Arena das Spiel zwischen dem FC Bayern und Ajax Amsterdam anpfeift, steht er zum 100. Mal in einer UEFA-Partie auf dem Feld.

Besonders gute Erinnerungen haben die Münchner allerdings nicht an Kralovec. Im Jahr 2013 pfiff der Tscheche die Begegnung des Heimspiel der Bayern gegen den FC Arsenal. Damals verlor der deutsche Rekordmeister mit 0:2.

In der vergangenen Saison kam der Tscheche vier Mal in der Champions League zum Einsatz. Ein Spiel der Bayern leitete er nicht. Das einzige Duell mit deutscher Beteiligung war der 3:2-Heimsieg von Real Madrid gegen Borussia Dortmund.

