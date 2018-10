Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: BVB, S04, Liverpool und Barca

In der UEFA Champions League stehen heute die nächsten acht Partien des dritten Spieltags der Gruppenphase auf dem Programm. Unter anderem sind Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 gefordert. Hier bekommt ihr alle wichtigen Informationen zu den Partien und ihrer Übertragung im TV und Livestream.

Der BVB empfängt Atletico Madrid zum Spitzenspiel der Gruppe A. Beide Teams haben ihre Auftaktpartien gewonnen und kämpfen heute Abend um die Tabellenführung.

Der FC Schalke 04 findet in der Gruppe D hingegen eine ausgeglichenere Situation vor. Mit vier Punkten liegen die Königsblauen punktgleich mit dem FC Porto auf Rang zwei. Einen Punkt dahinter liegt der heutige Gegner, Galatasaray Istanbul. Bei einem Sieg in der türkischen Hauptstadt könnte sich das Team von Domenico Tedesco also einen Vier-Punkte-Vorsprung auf den dritten Platz sichern.

Champions League heute live: Die Mittwochspiele in der Übersicht

Genau wie gestern beginnen auch heute wieder zwei Partien um 18.55 Uhr, ehe die restlichen sechs Partien um 21 Uhr angepfiffen werden.

Gruppe A: FC Brügge - AS Monaco (18.55 Uhr); BVB - Atletico Madrid (21 Uhr)

FC Brügge - AS Monaco (18.55 Uhr); - Atletico Madrid (21 Uhr) Gruppe B: PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur (18.55); FC Barcelona - Inter Mailand (21 Uhr)

PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur (18.55); FC Barcelona - Inter Mailand (21 Uhr) Gruppe C: PSG - SSC Neapel; FC Liverpool - Roter Stern Belgrad (beide 21 Uhr)

PSG - SSC Neapel; FC Liverpool - Roter Stern Belgrad (beide 21 Uhr) Gruppe D: Lokomotive Moskau - FC Porto; Galatasaray Istanbul - S04 (beide 21 Uhr)

Champions League heute live: TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV wird keine der Begegnungen gezeigt. In der Saison 2018/19 teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League. An jedem Gruppenspieltag zeigt DAZN sieben der acht Spiele, während Sky ein Einzelspiel sowie eine Konferenz aus allen Spielen übertragt. Die genaue Aufteilung der beiden Anbieter könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Sollte es Euch nicht möglich sein, die Spiele in Bewegtbildern zu verfolgen, hat SPOX natürlich wie gewohnt einen Liveticker zu jedem Spiel, sowie eine Konferenz eingerichtet.

An diesem Spieltag sieht die Aufteilung der Spiele wie folgt aus:

Uhrzeit Spiel Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich Liveticker 18.55 Uhr FC Brügge - AS Monaco DAZN DAZN Liveticker 18.55 Uhr PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur DAZN DAZN Liveticker 21.00 Uhr Borussia Dortmund - Atletico Madrid Sky Sky Liveticker 21.00 Uhr FC Barcelona - Inter Mailand DAZN DAZN Liveticker 21.00 Uhr FC Liverpool - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN Liveticker 21.00 Uhr Paris St. Germain - SSC Neapel DAZN DAZN Liveticker 21.00 Uhr Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 DAZN DAZN Liveticker 21.00 Uhr Lok. Moskau - FC Porto DAZN DAZN Liveticker

Champions League auf DAZN: Das ist das "Netflix des Sports"

Erst seit 2016 ist der Streaming-Dienst DAZN auf dem Markt und hat sich in diesen zwei Jahren bereits als zuverlässiges Streaming-Portal etabliert. Neben der Champions League bietet das "Netflix des Sports" in dieser Saison alle Spiele der UEFA Europa League an und hat zudem europäischen Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 im Programm.

Mit der NFL, NBA und MLB kommen auch alle US-Sport-Fans auf ihre Kosten, wobei natürlich Sportarten wie Tennis oder Golf nicht fehlen dürfen. Das Abonnement ist schon für 9,99 Euro im Monat erhältlich und ist jederzeit kündbar.

JETZT Probemonat holen und kostenlos DAZN testen!