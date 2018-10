Champions League: Welche Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream?

Am 2. Spieltag in der UEFA Champions League stehen heute und morgen insgesamt 16 Spiele an. Sky und DAZN teilen sich die Übertragungsrechte. Hier erfahrt ihr, wo ihr alle Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

In der Champions-League-Gruppenphase werden acht Partien am Dienstag und acht Partien am Mittwoch gespielt.

Champions League: Welches Spiel zeigt DAZN heute live im Stream?

Auf DAZN bekommt ihr an jedem Tag sieben der acht Spiele exklusiv zu sehen. Sky überträgt ein Spiel live und bietet eine Konferenz mit allen Spielen an. DAZN zeigt heute unter anderem die Spiele vom FC Bayern, Real Madrid und Juventus Turin. In Deutschland und Österreich haben sich die beiden Anbieter aber auf unterschiedliche Begegnungen geeinigt. Zur Übersicht:

Uhrzeit Spiel Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich 18:55 Uhr TSG Hoffenheim - ManCity Sky DAZN 18:55 Uhr Juventus - Young Boys Bern DAZN DAZN 21:00 Uhr AEK Athen - Benfica Lissabon DAZN DAZN 21:00 Uhr ZSKA Moskau - Real Madrid DAZN DAZN 21:00 Uhr FC Bayern - Ajax Amsterdam DAZN DAZN 21:00 Uhr ManUnited - FC Valencia DAZN Sky 21:00 Uhr Olympique Lyon - Donezk DAZN DAZN 21:00 Uhr AS Rom - Viktoria Pilsen DAZN DAZN

Champions League heute live: Übertragung bei DAZN und Sky

DAZN und Sky haben sich die Rechte für die UEFA Champions League gesichert. Welcher Anbieter welche Spiele in der Gruppenphase überträgt, seht ihr in der Übersicht. Nach der Gruppenphase greift die German Rule, die die Aufteilung festlegt. Dieser Artikel erklärt euch die Regelung.

Champions League auf DAZN: Wissenswertes im Überblick

DAZN gibt es seit 2016 und hat sich als Streamingsdienst auf dem Markt behauptet. Neben der Champions League seht ihr bei DAZN auch europäischen Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und alle Spiele der Europa League. Außerdem bietet euch DAZN 40 Minuten nach Apfiff der Bundesliga und 2. Liga die Highlights zu allen Partien an.

Die Kosten für DAZN liegen bei 9,99 Euro im Monat. Das monatliche kündbare Paket kann ein Monat lang kostenfrei getestet werden.