Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: FCB, Juve, Real, ManUnited

In der UEFA Champions League steht der zweite Spieltag in der Saison 2018/19 an. Am heutigen Dienstag stehen die ersten Heimspiele in der Königsklassen-Gruppenphase für die TSG Hoffenheim und den FC Bayern an. SPOX gibt euch ein Übersicht der Spiele und verrät euch, welche Spiele ihr auf Sky und welche Partien ihr auf DAZN verfolgen könnt.

Die TSG Hoffenheim empfängt Pep Guardiola mit Manchester City, der FCB bekommt es mit Ajax Amsterdam zu tun. Außerdem ist der Titelverteidiger Real Madrid mit Toni Kroos in Moskau gefordert.

Champions League heute live: Die Dienstagsspiele in der Übersicht

Acht Champions-League-Partien stehen jeweils am heutigen Dienstag an. Das Spiel der Hoffenheimer gegen ManCity, sowie das Match Real Madrid gegen ZSKA Moskau starten schon um 18.55 Uhr, die anderen Begegnungen um 21 Uhr.

Gruppe E: FC Bayern - Ajax Amsterdam; AEK Athen - Benfica Lissabon (beide 21 Uhr)

Gruppe F: TSG Hoffenheim - Manchester City (18:55 Uhr); Olympique Lyon - Schachtar Donezk (21 Uhr)

Gruppe G: ZSKA Moskau - Real Madrid; AS Rom - Viktoria Pilsen (beide 21 Uhr)

Gruppe H: Juventus Turin - Young Boys Bern (18:55 Uhr); ManUnited - FC Valencia (21 Uhr)

Champions League heute live: TV, Livestream und Liveticker

Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich in dieser Saison die Übertragungs-Recht der UEFA CHampions League. Während Sky an jedem Tag nur ein Spiel zeigt, überträgt DAZN die anderen sieben Einzelspiele live und exklusiv. Sky bietet allerdings alle Spiele in einer Konferenz an. In Deutschland und Österreich gibt es zudem anderen Aufteilungen der Spiele.

Dieser Artikel verschafft euch einen Überblick darüber, was wo gezeigt wird.

Seit 2016 ist der Streamingdienst DAZN auf dem Markt und überträgt neben der UEFA Champions League auch Spiele aus der Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und Premier League. DAZN bietet euch 40 Minuten nach Apfiff der Spiele in der Champions League, Bundesliga und 2. Liga alle Highlights zu den Spielen.

DAZN bekommt ihr für 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Einen kostenfreien Probemonat gibt es auch.

Uhrzeit Spiel Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich Liveticker 18:55 Uhr TSG Hoffenheim - ManCity Sky DAZN Liveticker 18:55 Uhr Juventus - Young Boys Bern DAZN DAZN Liveticker 21:00 Uhr AEK Athen - Benfica Lissabon DAZN DAZN Liveticker 21:00 Uhr ZSKA Moskau - Real Madrid DAZN DAZN Liveticker 21:00 Uhr FC Bayern - Ajax Amsterdam DAZN DAZN Liveticker 21:00 Uhr ManUnited - FC Valencia DAZN Sky Liveticker 21:00 Uhr Olympique Lyon - Donezk DAZN DAZN Liveticker 21:00 Uhr AS Rom - Viktoria Pilsen DAZN DAZN Liveticker

Champions League - Rückkehrer und Ajax-Coach ten Hag: FCB Favorit

Mit Ajax-Amsterdam-Coach Erik ten Hag kehrt ein ehemaliger FCB-Funktionär nach München zurück. Von 2013 bis 2015 hatte er die 2. Mannschaft des FC Bayern trainiert, 2014 war er mit ihr Meister in der Regionalliga Süd geworden.

"Bayern ist der Favorit, auch wenn sie zwei weniger gute Resultate erzielt haben", sagte ten Hag und ergänzte: "Ich kenne die Mentalität hier. Wenn das Team unter Druck steht, kann es zu Höchstleistungen fähig sein." Der Kern der Mannschaft sei noch derselbe wie zu seiner Zeit in München, er kenne den Gegner also ganz gut "und Hertha hat gezeigt, wie man gegen Bayern gewinnen kann".

Auch der serbische Angreifer Dusan Tadic schob den Gastgebern die Rolle die Rolle des Favoriten zu. "Bayern ist sicher ein Kandidat, um die Champions League zu gewinnen", sagte er.