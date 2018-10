Champions League: FC Porto gegen Galatasaray heute im TV, Livestream, Ticker

Der FC Porto bekommt es heute am zweiten Spieltag in der UEFA Champions League mit Galatasaray Istanbul zu tun (ab 21 Uhr im Livestream auf DAZN und im Liveticker). SPOX sagt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Schalke-Gruppe D kommt es heute zum Aufeinandertreffen FC Porto gegen Galatasaray Istanbul. Während sich der FC Porto am ersten Spieltag die Punkte mit S04 teilte (1:1), gewannen die Türken ihre Auftakt-Partie gegen Lokomotive Moskau überzeugend mit 3:0.

FC Porto gegen Galatasaray Istanbul: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel findet im Estadio do Dragao in Porto statt. Anpfiff der Begegnung ist um 21 Uhr. Das Estadio do Dragao bietet Platz für 50.033 Zuschauer.

© getty

Porto gegen Galatasaray heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt. DAZN überträgt das Einzelspiel live und exklusiv in Deutschland und Österreich. Sky bietet euch in der Konferenz Ausschnitte der Partie und überträgt das Spiel Hoffenheim gegen Manchester City. Auch über SkyGo kann das Angebot genutzt werden.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und zeigt euch neben Spiele der UEFA Champions League auch alle Spiele der UEFA Europa League, Außerdem gibt es internationalen Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue A zu sehen. Highlights aller Bundesliga- und 2.Liga-Spiele stehen für euch 40 Minuten nach Abpfiff bereit. Der monatlich-kündbare Streamingdienst kann auch für einen Monat kostenfrei ausprobiert werden.

Der SPOX-Liveticker liefert euch alle Geschehnisse zur Partie zum Mitlesen.

